Генетики утверждают, что человек продолжает эволюционировать

Ученые выяснили, что биологическая эволюция человечества не остановилась и число носителей «вредных» версий генов, связанных с болезнями, продолжает постепенно падать под действием естественного отбора.

Об этом говорится в статье опубликованной в PLOS Biology.

Джозеф Пикрелл, генетик из университета Колумбии в Нью-Йорке, говорит, что его команда нашла «намеки» на то, что естественный отбор продолжает работать среди современных популяций людей.

Вот уже много лет биологи и эволюционисты активно дискутируют о том, прекратилась ли эволюция человека. Часть ученых полагает, что биологическая эволюция замедлилась или даже остановилась, так как выживание индивидов и вероятность продолжить свой род начала зависеть не от качества генов, а от сообразительности, богатства и социального положения. Пикрелл и его коллеги нашли новые свидетельства того, что «дарвиновский» отбор продолжает работать среди людей, проанализировав геномы свыше 160 тысяч жителей Великобритании и США.

Анализируя ДНК, ученые опирались на простую эволюционную закономерность – чем дольше живет особь и чем лучше ее здоровье, тем больше она может оставить потомства. Соответственно, чем больше у нее будет потомков, тем выше вероятность того, что они передадут свои гены своим детям и ее линия продолжит свое существование, а носители «плохих» версий генов вымрут.

Генетики сравнили между собой наборы мутаций в ДНК людей из семей долгожителей и пытались понять, как часто встречаются «вредные» мутации в их генах. Если этих мутаций будет меньше в ДНК долгожителей, то это будет означать, что естественный отбор продолжает работать, а отсутствие различий в их числе будет говорить об обратном.

Во время исследований удалось найти несколько десятков генов, для которых подобные различия были характерны. Больше всего это было заметно для гена APOE, мутации в котором заметно повышают вероятность развития болезни Альцгеймера, и гена CHRNA3, связанного с предрасположенностью к активному курению у мужчин.

«Плохие» версии этих генов, как отмечают ученые, значительно реже встречались у американцев и британцев, которые смогли дожить до 70 лет или чьи родители или предки считались долгожителями. Аналогичным образом вели себя многие другие гены, связанные с лишним весом, астмой, атеросклерозом и рядом других проблем со здоровьем, а также ранним началом половой жизни.