Главные недостатки знаков Зодиака: названа темная сторона каждого

На планете нет идеальных людей. Каждый смертный имеет свою темную сторону. Некоторые недостатки присущи большинству представителей определенного знака Зодиака. Вы можете попытаться исправить их или же просто обвинить звезды, если вас упрекнут в трудном характере, пишет УНИАН.

Овен

Невероятное упрямство Овнов хорошо знакомо их друзьям и родным. Если Овен не хочет что-то делать — никакая сила на планете не заставит его. Спорить с Овном и переубеждать его абсолютно бесполезно. Если не захочет — не передумает. Большое сопротивление даже наоборот может подстрекнуть Овна к неприемлемому для остальных поступку.

Телец

Таких скупердяев, как Тельцы, не сыскать. Жадность этого знака переходит все границы. Тельцы удавятся за каждую копейку. Они ненавидят тратить деньги даже на нужные вещи, из-за чего часто ходят в старой одежде и пользуются негодными вещами. А ещё этот знак любит жаловаться на плохое финансовое положение, когда на самом деле всё хорошо.

Близнецы

Сплетни, слухи и различные секреты для Близнецов — как нектар для пчел. Если ваш секрет узнали Близнецы, то его знают все. Ещё один минус Близнецов — легкомысленность. Среди них часто встречаются любители тратить деньги или крутить несколько романов сразу.

Рак

Скрытность и холодность Раков может неприятно удивить их собеседников. Большинство Раков не умеют утешить, дать хороший совет или рассмешить. Кажется, будто им плевать на окружающих. Также Раки очень обидчивы и злопамятны, хоть этого не показывают.

Лев

Львы — единственный знак Зодиака, у которого нет недостатков. Так они про себя думают. Представители этого знака убеждены, что они самые лучшие специалисты в своем деле, самые заботливые родители и самые красивые модники. Кроме высокомерия есть у Львов ещё один недостаток — они часто льстят человеку ради своей выгоды. А настоящее мнение о вас они держат при себе.

Дева

Как и Львы, Девы имеют неадекватную самооценку, но в обратную сторону. Они не знают себе цену и не умеют видеть свои сильные стороны. Из-за этого они нередко выбирают низкоквалифицированную работу. Многие Девы несчастны в браке, но они уверены, что никто другой их не полюбит.

Весы

Весы очень ранимые, капризные и обидчивые. Они могут устроить истерику из-за пустяка или смертельно обидеться на пустом месте. Весы так самозабвенно и громко ссорятся, что об их конфликте знают все вокруг. После ссоры этот знак часто чувствует угрызения совести, но свою вину не признает.

Скорпион

Знакомых Скорпионов раздражает необязательность этого знака. Опоздать на встречу, не выполнить обещание или затянуть сроки работы — обычное дело для Скорпиона. Есть у Скорпионов ещё одна неприятная черта — они очень любят критиковать других и давать непрошенные советы.

Стрелец

Три знака Зодиака могут потерять деньги в январе — астрологиСтрелец очень утомляет родных и самого себя. Чрезмерная активность Стрельца приводит к тому, что он делает много ненужных вещей и ещё подбивает к этому окружающих. Стрельцы уверены, что все люди должны быть трудоголиками и активистами. Этот знак часто бывает слишком требовательным к своим детям.

Козерог

Козероги — лидеры среди знаков по количеству нытья. Так ужасно, как им, никому не живется. Работа у них отвратительная, здоровье паршивое, а родные никогда их не понимает. А если кто-то пытается помочь Козерогу — этот знак будет активно сопротивляться. Они не стремятся к лучшей жизни, а лишь говорят о ней.

Водолей

Водолеи обожают обожать что-то или кого-то. Они с головой ныряют в свои хобби и надоедают этим окружающим. Поговорить с Водолеем о чем-то кроме его увлечений невозможно. Ждать помощи и сочувствия от них не стоит. Представители этого знака — не очень хорошие родители. Водолеи считают своих детей самыми лучшими на свете и чрезмерно балуют.

Рыбы

Поговорите с Рыбами десять минут, и вы узнаете, в каком ужасном обществе мы живем, какие грубые люди вокруг и какие одинокие бедные Рыбы. Этот знак возглавляет список пессимистов и зануд. На их лицах написаны тоска, уныние и многолетние страдания. Рыбы очень непостоянны в своих решениях и редко доводят начатое до конца.

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