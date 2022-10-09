Главные стереотипы о знаках Зодиака: астрологи рассказали, чему можно верить

Очень много стереотипов касается и Знаков Зодиака: их характера, настроения, энергетики. Именно с ними мы вас и познакомим.

Овен

Самые распространенные клише относительно Овнов: агрессивность, расторопность, сила воли, неуступчивость. Все это правда, но многие могут ошибочно подумать, что Овны всегда такие, что совсем не верно. Очень часто они являются мягкими и пушистыми, добрыми, веселыми и крайне открытыми людьми, рядом с которыми находиться одно удовольствие.

Телец

Тельцы, согласно ошибочному мнению, очень жадные, ленивые и хитрые. Астрологи могут согласиться лишь с последним пунктом. С тельцам нужен глаз да глаз, поскольку они очень любят деньги, а авторитет для них превыше многих моральных норм. Что до лени с жадностью, то тут важно учитывать другие условия. Они не боятся работы и могут быть щедрыми.

Близнецы

Людей этого Знака Зодиака чаще всего приписывают к тем, у кого много вредных привычек. Это не совсем правда, поскольку чаще бывает так, что у Близнецов одна такая привычка, но крайне стойкая. Также их называют двуличными в негативном ключе, но на самом деле они просто хорошо играют разные социальные роли, что совсем не плохо.

Рак

Раки всегда представляются нам как семейные люди, которые любят домашний уют и крайне заботливы в плане характера. На самом же деле раки зачастую являются теми, кто совсем не против посвятить свободное время развлечениям и общению с друзьями. Да, они верные и добрые, но очень любят вечеринки, вкусную еду и флирт.

Лев

Львы в понимании множества людей являются какими-то эгоистичными злодеями, думающими только о себе. Тут стоит сделать поправку — они думают не о себе, а о своей семье в целом. Для них нет ничего дороже счастья второй половинки, родителей, детей. Так что в следующий раз помните, что Лев перешел вам дорогу не ради себя.

Дева

Дев все представляют скучными, угрюмыми, вечно недовольными и злыми. На самом деле, если не провоцировать их на негатив, они покажутся вам достаточно веселыми. В свободное от работы и рутинных дел время они невероятно веселые, добродушные. Это одни из самых неординарных личностей во всем зодиакальном круге.

Весы

Весы, согласно стереотипным представлениям большинства людей, являются спокойными и крайне нерешительными. На самом деле, эти люди просто предпочитают сделать шаг назад, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны. Им не нравится впустую тратить силы и нервы, поэтому они сначала все тщательно обдумывают, причем порой очень долго.

Скорпион

Скорпионов все видят мстительными, злыми, ревнивыми и очень завистливыми людьми. Да, они мстят чаще других людей, но это не значит, что с ними вообще нельзя общаться. Ревность им тоже свойственна, но только в том случае, если вы лишили Скорпиона доверия к вам. Не лгите им, тогда ваши отношения с ними станут более комфортными.

Стрелец

Стрельцов все называют исследователями. Это действительно яркие и непоседливые люди, которым нравится изучать что-то новое, пусть даже сидя дома. Они любят смену обстановки, но астрологи опровергают мнение людей о том, что Стрельцы крайне сложны в общении. Тут всё совсем наоборот.

Козерог

Козерогов называют упертыми и скрытными людьми, которые никогда в жизни не откроют свое сердце другому человеку. Это не так, ведь на самом деле Козероги способны вести нормальное общение — просто вам нужно им очень сильно понравиться и показать свою симпатию, доброжелательность и честность. После этого все двери будут открыты.

Водолей

Водолеев люди воспринимают как тех, с кем общение может быть крайне непредсказуемым. Отчасти это так, но если не воспринимать это негативно, можно получить удовольствие от общения с ними. Да, это люди, с которыми каждый день будет похож на американские горки, так что это не стереотип, а чистая правда.

Рыбы

Если вы спросите людей, что они думают о Рыбах, то вам скажут, что они безответственны, что на них нельзя положиться, что они инфантильны. Правды в этих словах не много, но Рыбы действительно порой ведут себя как малые дети. Чтобы они не боялись ответственности, на них просто нужно перестать давить.