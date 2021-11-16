Гороскоп карьеры на 2022 год: кого ждет огромный успех

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех Знаков Зодиака в сфере карьеры в 2022 году, пишет Слова и фразы.

Овен

Овнам нельзя в эти двенадцать месяцев перекладывать на других людей свою ответственность за то или иное неприятное событие в карьере и работе. Так они смогут сохранить свой авторитет и даже приумножить его. Это будет отличным подспорьем к получению повышения. Наиболее удачным временем для серьезных карьерных прорывов станет вторая половина года.

Телец

Решать большинство проблем в жизни, особенно рабочих, прекрасно помогает перестановка мебели по правилам фэн-шуй. Вообще, смена обстановки для людей этого Знака будет прекрасным способом обретения новой мотивации, творческого запала, силы духа. Можно также отправляться в дальнюю дорогу, совершать покупки для дома, да и просто вырабатывать какие-то новые приятные привычки. 2022 год призван изменить жизнь Тельцов к лучшему. Карьера пойдет в гору, если эти люди не станут сидеть на одном месте и скучать. Новизна — топливо для развития.

Близнецы

Для сохранения карьерных успехов и преодоления препятствий на своем пути Близнецам потребуется много сил и энергии в 2022 году. Им стоит помнить про советы о том, как восстанавливать свою ауру и биополе. Нужно правильно отдыхать, в хорошей обстановке и компании. Осенью возможны некоторые трудности на финансовом и деловом поприще, поэтому Близнецам стоит всегда иметь под рукой запасной план. Не нужно лезть в огонь и в воду без путей отхода. Нужно продумывать все более тщательно и как можно меньше рисковать. В таком случае они смогут заработать повышение, успех и много удачи.

Рак

Раков в 2022 году ждут крупные перемены. Астрологи отмечают, что они могут быть не самыми приятными, но все равно будут указывать на лучшее. Вполне возможно, что Раки смогут найти новую работу, открыть новый бизнес или найти способ вырваться из долговых обязательств. Самое главное в этом году — не рисковать, не брать и не давать деньги взаймы. Самое лучшее время для карьерных прорывов — май, июнь и июль.

Лев

Самое главное правило успеха в 2022 году заключается для Львов в осторожности. Астрологи настоятельно рекомендуют им держать свои планы в секрете. Ранее мы уже рассказывали, почему это так важно. Еще Львам очень необходимо периодически абстрагироваться от работы и бизнеса, отдыхать. Львы часто бывают людьми чувствительными и эмоциональными, поэтому важно не обижаться ни на кого и не реагировать слишком остро на ошибки сослуживцев. В таком случае их дела пойдут в гору, а в сложные моменты можно будет рассчитывать на помощь со стороны.

Дева

В эти двенадцать месяцев может быть много недобросовестных и токсичных людей в деловой сфере. Очень сильно повезет в карьерных вопросах Девам, которые занимаются работой в одиночку. Тем, кто работает в коллективе, желательно смотреть в оба и не принимать желаемое за действительное. Люди этого Знака умеют сохранять самообладание, а это сейчас очень важно. Если вдруг что-то пойдет не так, они смогут принять правильное решение.

Весы

Весам стоит проверить, насколько сильна их энергетика. Всем, у кого мощное и нерушимое биополе, в 2022 году удастся показать наилучшие результаты в работе. Астрологи сообщают, что звезды большую часть времени будут на стороне Весов, поэтому представителям этого Знака стоит начинать действовать уже в январе. Достичь поставленных задач будет довольно просто, поэтому важно не терять времени даром. Карьерные успехи будут ждать всех, кто жаждет перемен и готов к ним морально.

Скорпион

Скорпионам в 2022 году в работе и бизнесе необходимо уповать на закон притяжения. Все карьерные и финансовые успехи, повышения и прорывы будут напрямую зависеть от того, как Скорпионы на них реагируют. Если расстраиваться из-за каждой мелочи, то большим успехом будет стагнация и стабильность. О прибавке к зарплате в таком случае можно будет не мечтать. Астрологи советуют этим людям не строить далеко идущих планов, сосредоточившись на текущей реальности.

Стрелец

У Стрельцов в 2022 году карьера может пойти в гору, но важной задачей будет не добиться повышения и успеха, а сохранить это. Остаться на Олимпе им могут помешать энергетически опасные люди. Астрологи настоятельно рекомендуют Стрельцам бороться с ленью и прокрастинацией. Работа будет спориться только в том случае, если эти люди начнут тратить на нее больше времени, не полагаясь лишний раз на хитрость или манипуляции окружающих.

Козерог

Козерогов ожидает в 2022 году духовное пробуждение. Оно не оставит в стороне вопросы карьеры и работы. Скорее всего, Козероги либо убедятся в правильности выбранного пути, либо поймут, что все это время шли по неверной дороге. Эти люди могут поменять работу, открыть новый бизнес. Возможно, что реальных положительных прорывов в карьере не будет, но эти люди смогут создать прочный фундамент для своих будущих побед. 2022 год будет крайне важен для Козерогов. Он многому их научит.

Водолей

Водолеев на пути к финансовому и карьерному прорыву будет сдерживать чувство обиды. Нужно отпустить плохое прошлое и начать смотреть в будущее. В карьерном плане это будет очень важным шагом вперед. Возможно, что в 2022 году Водолеям нужно будет попробовать дать кому-то второй шанс. Можно вернуться на старое место работы либо постараться создать новый бизнес со старыми друзьями и партнерами. Без взаимного доверия в эти двенадцать месяцев можно не ждать карьерных прорывов.

Рыбы

Рыбам необходимо всегда оставаться в тонусе. В 2022 году будет много сложностей, которые потребуют от этих людей максимум самоотдачи. Жить в таком ритме будет непросто, но звезды с планетами подарят этим людям много удачи за старания и терпение. Первая половина года отлично подойдет для смены работы. Вторая половина — отличное время для покупок. Карьера трудолюбивых Рыб пойдет в гору, но многие успехи будут неочевидными. Придется немного подождать, прежде чем жизнь кардинально изменится.