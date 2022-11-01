Гороскоп на 1 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на вторник, 1 ноября 2022 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака сулит нам непростой день.

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Самое сложное, что ожидает вас в этот день – это разговор с близким другом. Вы давно должны признаться ему в том, что делали.

Об этом пишет Слова и фразы.

Возможно вы потеряете этого человека, но ваша совесть будет чиста и вы сможете спокойно двигаться дальше. Также, попытайтесь дать себе возможность отдохнуть.

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Вы так отрадно пляшете и развлекаетесь, что не замечаете, как все важные события проходят мимо. Вам необходимо проснуться и начать действовать. Возможно, в этот день вы встретите сильную женщину, которая сможет вывести вас из небытия и указать правильную дорогу. Будьте внимательны и следуйте за всеми знаками, которые 1 ноября вам будет предоставлять Вселенная.

БЛИЗНЕЦЫ – Императрица

Вам необходимо снять с себя корону и отдать бразды правления кому-то другому. Вы устали и это негативно отражается на состоянии вашего здоровья. Снимите эту ношу со своих плеч и начните дышать спокойно. Вам необходимо кардинально изменить свою жизнь. Возможно следует найти новую работу, а возможно, вычеркнуть из своей жизни людей, которые не приносят вам никакой пользы.

РАК – Мир

Вам больше некого спасать. Тысячи сказанных вами фраз режут вам сердце и мешают спокойно спать. Прекратите это. Живите для себя. Вам больше не нужно никуда спешить или пытаться сделать лучше кому-то. Не думайте о пережитых вами неудачах, концентрируйте внимание и все свои силы на будущем.

ЛЕВ – Двойка Жезлов

Ваша сила в вашем уме. Не забывайте об этом. Не пытайтесь быть тем, кем не являетесь на самом деле. Не пытайтесь быть жертвой, поскольку все нелегкие ситуации в вашей жизни были созданы вами же. Вы будто поглощаете собственную боль вместо того, чтобы отпустить ее. Перестаньте растить в себе ненависть и начните любить и радоваться жизни.

ДЕВА – Пятерка Кубков

Дорога разрушается под ногами идущего. Вы не можете подобрать правильную комбинацию к собственной жизни и мчитесь вперед, чтобы сесть на трон из шипов. Победа принесет вам только боль и несчастье, поэтому вам необходимо остановиться. Еще раз хорошо обдумайте свою конечную цель и убедитесь в том, что вам на самом деле это нужно.

ВЕСЫ – Паж Денариев

Вам следует прожить этот день посвятив его своей семье. Станьте им опорой и поддержкой. Гороскоп по картам Таро на 1 ноября рекомендует вам перестать бегать от себя. Делайте то, что хотите и не слушайте никого. Помните, вы сами хозяин своей судьбы и только вам решать, кем быть в этом мире.

СКОРПИОН – Звезда

Поднимите голу к небу. На нем вы увидите либо сияющее солнце, либо яркие звезды. Так или иначе, эти небесные светила укажут вам истинный путь и помогут найти ответы на все вопросы. Гороскоп по картам Таро на 1 ноября для Скорпионов рекомендует им дать себе шанс на свободу.

СТРЕЛЕЦ – Повешенный

Вы пытаетесь запереть в себе все свои негативные качества. Вы рано стали одиноким и не подпускаете к себе людей. Вам нужны эмоции, но вы не знаете, как получить их. Не бойтесь идти вперед. Ваш страх уничтожает вас и разрушает. Будьте смелее, гуляйте, общайтесь с людьми и не стесняйте себя и своих чувств.

КОЗЕРОГ – Луна

Не бойтесь своих желаний и помните, что даже после самой темной ночи всегда наступает утро. Не бойтесь темноты, поскольку вы способны победить всех монстров, которые в ней скрываются. Не пытайтесь успеть все, лучше проводите время с пользой и радостью для себя.

ВОДОЛЕЙ – Тройка Кубков

Вы перестали верить людям и это постоянно создает вам множество проблем. Пытаясь сделать все самостоятельно вы забываете о развлечениях и отдыхе. Такой расклад уничтожает в вас личность и превращает в робота.

РЫБЫ – Двойка мечей

Когда-то вы обещали хранить огонь в своем сердце, но не смогли сдержать слово. Вы забыли о том, какой была ваша жизнь до того, как вы сами загнали себя в эмоциональное заточение. Срочно исправляйте ситуацию.