Гороскоп на 1 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Кое-кому Гороскоп сулит интуитивные прозрения и много разных шансов, а некоторым представителям зодиакального круга день принесет усложнения и нечестную игру.

ОВЕН – Верховная Жрица

Жрица олицетворяет наши неосознаваемые силы — интуицию, предчувствие, часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то. Если вы что-то чувствуете – не сомневайтесь в себе, сегодня особенно сильна ваша женская сила. Вы можете не только выбирать правильный путь, но и вести за собой. Но не распыляйтесь – сначала решите свои проблемы.

ТЕЛЕЦ – Паж Жезлов

Эта карта открывает вам шанс, который, имеет форму какой-либо увлекательной идеи или предложения, принимаемое нами с восторгом. Сегодняшний день заметно выделится на фоне серых будней, вы получите колоссальное удовольствие от новых начинаний. Ваша деятельность будет абсолютно нетипичной для вас но этот выход за рамки впечатлит.

БЛИЗНЕЦЫ – Восьмерка Денариев

Гороскоп по картам Таро обещает начало какого-либо многообещающего дела. Это – карта ученика, готового приступить к долгой и трудной, однако чрезвычайно важной для него работе. У вас в жизни начинается новый, особенный этап. Он принесет с собой много нового для вас как в отношениях с окружающими людьми так и в плане личностного роста. Возможно начало романтических отношений.

РАК – Валет Денариев

Карта обозначает некий шанс, некий толчок к действию. Вам поступит кое-какое вполне конкретное предложение, которое в будущем обещает материальный успех. Более того, не бойтесь большой ответственности или обьема предстоящей работы – вам помогут во всем.

ЛЕВ – Семерка Мечей

Семерка Мечей символизирует хитрости и интриги, подлость и обман. Вы пытаетесь добиться результат не честным путем, в последнее время в вашем поведении слишком много лицемерия, маленьких подлостей по отношению к другим и даже обмана. Главная задача для вас сегодня – не пасть жертвой собственных интриг.

ДЕВА – Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Карта говорит, что сегодня у вас все хорошо. Вы усвоили все былые уроки и достигли того уровня, на котором должны быть, а все задачи выполнили безупречно. Можете расслабиться, а потом приступать к покорению новых высот.

ВЕСЫ – Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро сулит вам сегодня излишнюю возбудимость. Всадник Жезлов символизирует жар души, проявляющийся в жажде жизни, но сегодня он зацепит негативную сторону карты – нетерпение, импульсивность и склонность к преувеличениям. Не берите ничего так близко к сердцу, не то есть возможность заболеть

СКОРПИОН – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов соответствует периоду мира и покоя, во время которого мы раскрываемся навстречу жизни и ее радостям. Сегодня вы можете быть уверенным в своей безопасности и стабильности и просто двигаться навстречу новому. Следующий этап принесет вам счастье благодаря решению былых передряг.

СТРЕЛЕЦ – Туз мечей

Карта свидетельствует о интеллектуальных силах, подпитываемых эмоциями, что вырываются наружу и меняют жизнь человека. Вы развиваетесь, но должны быть готовым отказаться от своей прошлой уверенности в правоте и двигаться навстречу изменениям. Если вы примете новое все пойдет легко.

КОЗЕРОГ – Четверка Кубков

Настроение этой карты лучше всего определяется понятиями “пресыщение”, “перебор”. Хватит уже своим плохим настроением “давить” окружающих и игнорировать их попытки к общению. Прекратите поддаваться апатии и идите на сближение, если будете слишком упрямы – отношения могут дойти до войны.

ВОДОЛЕЙ – Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков означает добрую, дружескую атмосферу, хорошее настроение и мудрую улыбку. Гороскоп по картам Таро обещает вам спокойный и гармоничный день. Вы готовы к новым увлечениям, к новой любви, а также к полному погружению в искусство. Даже в ситуациях, которые раньше были конфликтными пришел мир.

РЫБЫ – Двойка Жезлов

Карта показывает, что мы хотим сохранить нейтральную позицию, однако ситуация вынуждает нас высказаться прямо и недвусмысленно. Вас что-то выбивает из колеи. Казалось бы ничего особенного, обычный день с его заботами и радостями, но вы не удовлетворены. Вам просто все надоело. Стоит обратиться к внутренним порывам и занять более четкую позицию.