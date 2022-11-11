Гороскоп на 11 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Император

Вам выпала карта авторитета и власти. Сегодня может представиться возможность проявить свои лидерские способности и возглавить какой-то процесс. Окружающие, наконец, оценят вашу способность принимать мудрые решения и действовать в правильном ключе. Ждите заманчивых предложений, касающихся повышения по службе с соответствующим повышением зарплаты. Таро рекомендуют смело брать на себя ответственность, верить в свои силы и не пасовать перед трудностями.

Телец – Пятерка Мечей

Эта карта имеет несколько значений. Одно из них – проигрыш в битве. Воин, изображенный на ней, остался на поле боя один – соперники оставили его, даже не прихватив оружия. В этом контексте карта может означать либо провал в достижении цели, либо ситуацию, когда цель достигнута, но она вас больше не интересует. Второе значение карты – совсем иное. Вам выпала роль воина света, который должен сразиться не столько с конкретными людьми, сколько с человеческим пороками – завистью, ненавистью, злобой, властолюбием, жадностью и прочим.

Близнецы – Тройка Денариев

Эта карта – о достойном вознаграждении за труд. На ней изображен работник (художник) в момент оплаты за выполненную работу. Сегодня ваши старания могут быть оценены начальством, возможно продвижение по карьерной лестнице или повышение социального статуса. Карта также указывает на удовлетворение от результатов своего труда. Еще одно значение – комфортные отношения с партнером или официальное оформление брака.

Рак – Верховная Жрица

Верховную Жрицу называют Папессой – Папой в женском роде. Она символизирует высшее духовное знание, способность предвидеть события и проникать сквозь завесу неизвестного. Вряд ли вы сможете достичь уровня магистра тайных наук за этот день, но в том, что ваши чувства заметно обострятся, нет никаких сомнений. Сегодня вам могут приходить ответы на вопросы, которые давно вас мучили. Еще одно значение карты непосредственно связано с вещами духовными – с медитацией, молитвой и другими подобными практиками.

Лев – Луна

Эта карта имеет, как минимум, два “слоя”. Первый говорит об иллюзии и обмане. При свете луны всё очертания предметов неясны. Тени пугают. Воображение рисует образы чудовищ. В этом контексте рекомендация Таро состоит в том, чтобы не доверять ничему и никому, в том числе самому себе. Оставьте решение важных вопросов на другой день. Второй “слой” карты несет позитивное значение. Обратите внимание на второй план – две башни, собаку и волка и дорогу между ними.

Дева – Туз Денариев

Вам выпала замечательная карта! Она символизирует помощь самого Неба во всех ваших начинаниях, но, прежде всего, в тех, которые связаны с материальными вещами. Какое бы дело вы ни начали сегодня, всё будет удаваться очень хорошо. Кроме того, возможны финансовые поступления, нахождение влиятельных покровителей и “крыши”. Ухоженный сад, изображенный на карте, указывает на то, что этот день пройдет под знаком благополучия и процветания. Воспользуйтесь этим шансом правильно.

Весы – Смерть

Эта “веселенькая” карта не так страшна, как кажется. Конечно, ее нельзя назвать положительной, но она несет очень большой эволюционный потенциал. Речь в ней, прежде всего, о необходимости “похоронить” что-то, что мешает движению вперед и прогрессу. Например, вы можете пересмотреть свои прежние взгляды и установки, решить прекратить общаться с людьми, которые тянут вас вниз и демотивируют, а также с вещами, которые захламляют ваше жизненное пространство.

Скорпион – Сила

Эта карта – о победе над своими низменными страстями, а также об установлении контроля – над ситуацией или над человеком. Вы можете оказаться в кресле руководителя или просто стать неформальным лидером той или иной группы людей. Но обратите внимание на то, что льва подчиняет слабая женщина. Не физической силой и даже не волей, а… нежностью. Таро намекают на то, что в достижении цели самые эффективные средства – мягкость, терпение, дипломатичность, такт, мудрость, понимание, интуиция, способность к компромиссу и дар убеждения.

Стрелец – Императрица

Вам выпала замечательная карта плодородия и плодовитости – во всех аспектах. Этот день может быть связан с рождением новых идей и планов, с полетом фантазии и с сильным желанием немедленно приступить к осуществлению мечты. И возможности для этого у вас действительно будут. Плодовитость “Императрицы” может проявиться также в плодотворном сотрудничестве и даже в… зачатии ребенка. Еще одно значение карты – домашний уют, комфорт и материальное благополучие.

Козерог – Пятерка Денариев

Прямо скажем, это не лучшая карта колоды. Она связана с материальными трудностями и отказом от чего-то приятного. Не исключено, что сегодня вы поймете, что в последнее время ваши расходы превышали доходы, или что вам остро не хватает возможностей для воплощения в жизнь самой большой мечты. Карта также может указывать на духовный кризис (люди, изображенные на карте, проходят мимо храма, но не заходят в него).

Водолей – Королева Мечей

Эта карта – о стремлении к независимости. Сегодня вы можете сделать то, на что раньше у вас не хватало то ли решимости, то ли желания, то ли смелости. Вы предпримите попытку стать более свободным в своих действиях, расчистить пространство, подняться на новый уровень в карьерной иерархии. И вам это действительно удастся. “Побочный эффект” таких действий – выжженная пустыня.

Рыбы – Влюбленные

Карта “Влюбленные” имеет несколько смысловых “слоев”. Первый, разумеется, связан с любовью, романтикой, а также с любыми близкими отношениями, например, дружескими или семейными. Второй символизирует выбор. Выбор между двумя людьми, выбор направления движения, выбор пути личностной эволюции или даже выбор между добром и злом. На карте изображены Адам и Ева до “грехопадения”.