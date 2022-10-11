Гороскоп на 11 октября: Рыбам — неудача, Стрельцам — встречи с бывшими

Узнайте, что звезды готовят вам на завтрашний день.

Астрологи рассказали, каким 11 октября будет для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

У этих знаков Зодиака могут быть проблемы со здоровьем. Данный день — идеальный для того, чтобы сходить к врачу или к косметологу.

Телец

Для этого знака Зодиака день будет сложным. Могут быть стрессы и конфликты с близкими людьми.

Близнецы

Эти люди проведут весь день за работой и решением каких-то бюрократических моментов.

Рак

Уроженцы этого знака Зодиака могут осуществить задуманные планы касательно покупки какой-то техники или просто пойти на шопинг.

Лев

Львы потратят весь день на работу. С утра у них будет хорошая мотивация для этого. Может прийти премия или поощрение от начальства.

Весы

11 октября уроженцы этого знака Зодиака могут решать какой-то семейный вопрос. Это может быть помощь родственникам, переезд или вопросы с завещанием.

Скорпион

Скорпионам стоит быть осторожнее. Их могут ждать неудачи. День будет наполнен мелкими неприятными моментами.

Стрелец

Стрельцы встретят человека, которого давно не видели. Это может быть кто-то из родни, а может быть и бывший возлюбленный.

Козерог

Козерогам 11 октября сулит много денег. Это может быть приход зарплаты или какой-то финансовой помощи.

Водолей

Водолеи в этот день будут думать над тем, какой бы выбор сделать. Возможно, появится какой-то квартирный вопрос или потребность срочно сменить место жительства.

Рыбы

Рыбам в этот день не стоит покупать лотерейный билет. 11 октября удача не будет на их стороне. Их будут сопровождать неудачи и проигрыши.