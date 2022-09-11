Гороскоп на 11 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Звезда
Гороскоп по картам Таро обещает Овнам насыщенный на приключения день. Будьте осторожны с незнакомцами и не дайте себе расслабиться.
Об этом пишет Слова и фразы.
Ясное видение правильного следующего шага поможет вам не свернуть с намеченного пути.
Телец – Десятка жезлов
Не следует брать на себя слишком много или пытаться сделать все самому, это может привести к утрате перспективы. Работайте в команде и смело просите помощи или поддержки. Это не делает вас слабым, это значит, что вам, как и любому другому человеку не чуждо не уметь или не знать что-то.
Близнецы – Паж денариев
Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не думайте только о материальном. Расслабьтесь и отдохните в этот день. Вы всегда сможете положиться на близких друзей и семью.
Рак – Девятка мечей
В этот день вас ожидает стресс, напряжение, тревога, причина которых – склонность к навязчивости в нашем собственном сознании. Пройдите через свой страх до конца и, если это нужно, совершите покаяние.
Лев – Колесо Фортуны
Колесо – это очень простая метафора. Колесо судьбы, ощущение, что наше предназначение определяется поворотом некой космической машины. Не идите на поводу у судьбы и сами двигайтесь так, как захотите.
Дева – Семерка кубков
Выберите себе мечту и всеми силами беритесь за ее осуществление. Не бегите от действительности и не поддавайтесь на приманки ведущие к гибели. Сохраняйте абсолютную ясность и трезвость ума, чтобы не погнаться за призраком, не поддаться обману или самообману. Вы не должны принимать никаких, даже самых заманчивых предложений.
Весы – Король мечей
Нельзя основывать свои планы на одних лишь теоретических рассуждениях. Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием – и поддержка вам обеспечена.
Скорпион – Тройка жезлов
Проверьте и убедитесь, что основа у вас хорошая и позиции прочны, так что вы можете смело смотреть в будущее. Не беритесь за дело, не убедившись, что у него есть фундамент и перспективы.
Стрелец – Дама кубков
Оставайтесь верны своим чувствам. Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Интуиция убережет вас от сильных душевных ран. Будьте особенно внимательны к сновидениям и знакам судьбы.
Козерог – Туз денариев
Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. 11 сентября вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта.
Водолей – Восьмерка кубков
Откажитесь от привычного, ищите новые пути. Не вступайте на путь, если это придется делать с тяжелым сердцем. 11 сентября вам придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся.
Рыбы – Паж мечей
Примите критику в свой адрес и извлеките из нее урок. Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь тут же перейти в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного.