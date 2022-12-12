Гороскоп на 12 декабря 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Стрельцы и Водолеи могут почувствовать слабость и усталость, но отдохнуть в этот день им не представится возможности.

ОВЕН – Паж жезлов

Эта карта Таро – довольно разностороння и многозначительная. Она сулит удачу во многих аспектах нашей жизни. Гороскоп на сегодня говорит, что вам могут сделать предложение, касающееся работы или карьеры, либо вы получите какую-то ценную информацию на эту тему. С большой вероятностью все новшества, которые попадутся на вашем пути в этот день, будут нести исключительно положительный характер. Помимо этого, карта символизирует действия, которые Овнам стоит предпринять самостоятельно или которые будут предприняты в отношении вас.

ТЕЛЕЦ – Шестерка кубков

Гороскоп по картам Таро на понедельник пророчит вам день воспоминаний. Вам придется разворошить многое в своей голове, чтобы прийти к определенному выводу. Шестерка кубков показывает, что вы постоянно возвращаетесь в прошлое и скучаете за былыми временами. Возможно, это просто способ скрыться от настоящего, потому что оно вас не устраивает. Однако, задумайтесь, ведь все в жизни идет своим чередом, и посему ваша удача уже не за горами.

БЛИЗНЕЦЫ – Десятка кубков

Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую, благотворную любовь. У вас в душе будет шефствовать мир и комфорт, так как все в личной жизни будет развиваться так, как как пророчит судьба. Более того – вы готовы к тому, чтобы помогать каждому желающему, за что вам щедро воздастся. Заявите всему миру о своих добрых намерениях и увидите просто невероятный эффект – к вам потянутся все те, кто отыграет весомую роль в дальнейшей жизни.

РАК – Рыцарь мечей

Гороскоп на понедельник подготовил Ракам очень противоречивую карту. Она обозначает неосторожность, неловкость и высокомерие, которое может разрушить близкие связи. Конфликт – неизбежен, и непременно вы станете его героем, если не будете держать себя в тесных рамках. Подготовьтесь к тому, что если ваш соперник окажется хоть чуточку спокойнее и тверже, вам грозит крупное и громкое поражение. Не бросайтесь словами и едкими фразами просто потому, что у вас плохое настроение.

ЛЕВ – Императрица

Эта карта несет в себе силу природы, неиссякаемый источник жизни.Вероятно, у вас наступает такой период, когда стоит немного забыть о материальном и уделить внимание духовному. Понедельник – день, который, возможно, станет для Львов показательным во многих моментах. Также судьба готовит вас к чему-то кардинально другому в жизни, посему не брезгуйте возможностью обучаться и получать новые знания со всех доступных источников.

ДЕВА – Восьмерка жезлов

Восьмерка жезлов отражает порядок и гармонию во всех сферах жизни, способность достигать поставленных целей и полностью контролировать происходящие вокруг события. Эта карта Таро говорит, что по натуре вы – человек ответственный и рассудительный. Импульсивные поступки свойственны вам так же мало, как и неожиданные всплески эмоций: вы прекрасно контролируете не только свои действия, но и настроения. Принимаясь за какое-либо дело, гороскоп на завтра советует Девам максимально просчитать все возможные варианты развития событий, выяснить, кто из окружающих окажется в состоянии помочь вам, – и только после этого приступать к реализации своих замыслов.

ВЕСЫ – Шестерка денариев

Шестерка денариев обозначает такие качества, как готовность прийти на помощь, великодушие и терпимость. Весам эти качества свойственны в довольно небольшой мере, но при этом иногда у них возникает душевная необходимость проявить все самое лучшее, что есть в их характере. При чем сделать это скопом. Ваши чувства будут разделены, а сами вы получите взамен то же, что и отдадите, только в приумноженном во стократ количестве. Может быть судьба уготовит даже больше, но что – пока секрет.

СКОРПИОН – Сила

Гороскоп на сегодня, понедельник прямо кричит Скорпионам: все у вас будет хорошо, если вы постараетесь. Карта, которая вам выпала – активная, позитивная и весьма спокойная. Судьба советует вам идти в том же направлении, двигаться, не замечая никаких преград, так как до этого вы шли верным путем. Возможно, вас ждет некое испытание, но Скорпионы с легкостью его пройдут, так как обладают всеми необходимыми личностными ресурсами.

СТРЕЛЕЦ – Висельник

Карта Висельник означает, что означает, что вы “застряли”, зашли в тупик. Но это не значит вечное пребывание на месте – наоборот, это возможность все изменить, перевернуть с ног на голову. Пока не стоит спешить, гороскоп подсказывает, что нужно подождать, хотя ожидание может показаться безрезультатным. Также вас ждет неожиданная весть относительно того, что для получения желаемого нужно принести что-то в жертвую. Но она должна быть осмысленной, и тогда вас ждет награда.

КОЗЕРОГ – Двойка кубков

Двойка кубков в раскладе Таро на понедельник для Козерогов является картой гармонии и душевного спокойствия. Она символизирует такие светлые процессы, как дружба, взаимная симпатия, привязанность и глубокое уважение. Вы проникнетесь этими вещами и будете целый день словно витать в облаках. Душевная легкость и творческий настрой помогут вам без зазрения совести принять жизненно важное решение, о котором вы никогда не пожалеете. Для тех, кто пока одинок, судьба готовит встречу с любовью всей жизни.

ВОДОЛЕЙ – Смерть

Эта карта не означает проблемы со здоровьем или физическую смерть, скорее она предупреждает о том, что внутри вас могут произойти необратимые изменения. Духовная смерть – это расставание, прощание, конец отношений. Но после этого всегда наступает новое начало, помните об этом. Гороскоп на сегодня предупреждает, что скорее всего конец может наступить в отношениях с близкими. Да, будет больно, да, неприятно и обидно, но былое – уже дошло до крайней точки.

РЫБЫ – Верховная жрица

Верховная жрица – карта, что олицетворяет ваши неизведанные силы, которыми вы практически не пользуетесь в повседневной жизни. Они предлагают вам обратить внимание на интуицию, предчувствия, что дарят часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то. Сегодня, как советует гороскоп по Таро, стоит уделять внимание подсознательным чувствам, они вас не подведут.