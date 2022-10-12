Гороскоп на 12 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 12 октября, 2022 года, по картам Таро для всех знаков зодиака обещает интересный и насыщенный день.

ОВЕН – Десятка кубков

Вы, подобно капле в глубоком океане потеряли себя. Соберитесь и начните что-то делать.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вы можете исчезнуть и о вас могут забыть, если вы не возьмете в руки собственную жизнь. Не идите на поводу у судьбы и не соглашайтесь на то, что вам предлагают. Будьте тем, кем действительно хотите быть и сконцентрируйтесь на исполнении собственных желаний.

ТЕЛЕЦ – Паж денариев

Идите вперед. Не обращайте внимание на слова, которые бросают вам в спину. Вы лучше тех, кто скалиться и показывает вам свои зубы. Выбирайтесь из кроличьей норы на свет и стройте свой собственный мир. Забудьте о всех проблемах, начинайте жить заново или продолжайте то, что делали давно с новыми силами. Не бойтесь ничего и никого.

БЛИЗНЕЦЫ – Дама мечей

Ваша жизнь в последнее время не преподносит вам позитивные моменты. Это происходить только потому, что вы сами от них отказываетесь. Будьте смелее в своих поступках и решениях. Не бойтесь говорить о себе, а не только слушайте о чужих проблемах. Не давайте манипулировать и руководить собой.

РАК – Двойка кубков

Вы говорите слишком много лишних слов и открываете свое сердце не перед теми людьми. Вместо того, чтобы решать свои проблемы – вы просто “глотаете” их с надеждой, что все пройдет само. Но так не будет. Постарайтесь не давать себе возможности расклеиваться. Если вам нужна помощь – попросите ее. Не бойтесь быть отвергнутым.

ЛЕВ – Паж жезлов

Когда-то вы обязательно получите ответы на все интересующие вас вопросы, а пока просто перестаньте думать об этом. Мысли о непостижимом и неизведанном слишком отвлекают вас от повседневной жизни и реальности. Вы будто сами стираете себя из своей же памяти. Вам нужен новый друг, которого вы, вполне вероятно, можете встретить в этот день.

ДЕВА – Дама денариев

Отдохните. Выбросьте из головы все лишние мысли, а из собственной жизни – всех лишних людей. Вы воин, но ваши битвы окончены. Перестаньте искать их и перестаньте идти на тех, кто приходит к вам с миром войной. Пришло время осесть и прожить спокойную, но не менее интересную жизнь. Главное – самостоятельно начните новую главу в своей жизни.

ВЕСЫ – Рыцарь жезлов

Вы родились воином и ваш буйствующий нрав дает о себе знать. Вы давно нашли верных соратников, которые всегда придут к вам на помощь. Но, в этот день вам следует обратить на них внимание и присмотреться. Один из них находится на перекрестке и не может выбрать дорогу, по которой ему следует идти. Именно от вас зависит судьба этого человека. Не ошибитесь.

СКОРПИОН – Четверка кубков

Настало время радоваться и веселиться. Празднуйте свою победу. Вы заслужили все то, что имеете сейчас. Но помните, что тщеславие может погубить вас и сбросить с самой высокой горы. Судьба коварна и у нее на всех свои планы. Внимательно следите за знаками, которые она вам предоставляет.

СТРЕЛЕЦ – Четверка денариев

Стрельцам Четверка денарив принесет долгожданный покой. Вы можете выдохнуть и успокоиться. У вас все получится только если вы будете уверенны в себе. Кроме того, помните о том, с чего все начиналось. Помните о том, кто помог вам добиться высот и в нужный момент подставьте ему свое плече.

КОЗЕРОГ – Пятерка жезлов

Ваши воспоминания играют с вами, как солнечные лучи оставляют блики на окнах. Воспоминания не дают вам покоя. Вы бы хотели быть честными со всеми, но у вас получается только скрывать правду и прятаться под тысячами масок. Не бойтесь. Однажды вы сможете сойти с этого пути и увидите, каким могло быть ваше будущее.

ВОДОЛЕЙ – Король кубков

Что для вас истинное счастье? Ощущаете ли вы его прямо сейчас? Эти вопросы не дают вам покоя и 12 октября вы сможете получить на них ответы. Не бойтесь показывать свои эмоции. Вам не нужны правила и инструкции. Вы сами точно знаете, что нужно делать, но вас что-то останавливает. Найдите причину и устраните ее.

РЫБЫ – Туз денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.