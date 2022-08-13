Гороскоп на 13 августа 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Но всем в эту субботу следует быть осторожными, поскольку недоброжелатели всегда следят.

ОВЕН – Пятерка кубков

Готовьтесь к огорчениям. 13 августа сулит вам только неприятности. Вы справитесь с ними и даже поимеете с этого прибыль, так что не переживайте. Постарайтесь отстранить себя от конфликтов и ссор с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ – Пятерка денариев

Не пытайтесь усилить одну сферу за счет ослабления другой. Будьте осторожны с финансами и не совершайте крупных трат. Так или иначе, но 13 августа вам не удастся удовлетворить свои потребности, и дела пойдут, увы, совсем не так, как планировалось.

БЛИЗНЕЦЫ – Императрица

Вы должны оставить все плохое позади и начать двигаться вперед. Подобно Императрице вам нужно руководить своим окружением и заботиться о их благополучии. Попытайтесь быть внимательны к мелочам и не давайте себе проявлять слабость.

РАК – Пятерка мечей

Перестаньте выжидать: лучше честно проиграть, чем сдаться без боя. Не настраивайтесь на покой. Возможно, 13 августа вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы. Деритесь, пока хватит сил.

ЛЕВ – Дворец жезлов

Проявите гибкость и попробуйте поиграть со всеми возможностями. Не отказывайтесь от хорошего дела только из-за своего переменчивого настроения. Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи.

ДЕВА – Паж денариев

Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не увлекайтесь одной лишь материальной выгодой. Это предложение может касаться и вашей личной жизни, обещая приятные события и ощущения. Соглашайтесь — и дайте себе время сполна насладиться этим.

ВЕСЫ – Девятка жезлов

Не следует брать на себя слишком много или пытаться сделать все самому, это может привести к утрате перспективы. 13 августа желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое.

СКОРПИОН – Маг

Подобно солнцу сегодня сияет ваш разум. Вы олицетворяете мудрость и поэтому должны поделиться ней с остальными. Помните, все что вы отправите во Вселенную вернется вам с удвоенной силой, поэтому будьте добры ко всему и всем.

СТРЕЛЕЦ – Паж мечей

Будто бы рыцарь, Паж защити вас от невзгод, которыми будет насыщен этот день. Будьте осторожны и не ведитесь на провокации. Вы достойны только лучшего и вам следует быть максимально внимательным в этот день. Не думайте о плохом.

КОЗЕРОГ – Восьмерка кубков

Человек на этой карте будто возвышается на землей. Так и вы, теряете связь с реальностью и все больше отдаетесь своим мечтам. Попытайтесь остановить этот процесс, поскольку он не приведет ни к чему хорошему. Кроме того, думайте о том, что приносит вам искреннее удовольствие.

ВОДОЛЕЙ – Дама денариев

Прекрасная дама на этой карте подскажет вам истинный путь. Она, как проводник между тьмой и светов выведет вас к светлому будущему. Когда карта появляется в раскладе – это значит, что вас ждет необычайная удача и обогащение. Но, не будьте слишком эгоистичны и делитесь всем, что приобретете с другими.

РЫБЫ – Шестерка мечей

Вас ожидают перемены и вам предстоит нечто необычное. Эта удивительная карта полна неожиданностей и сюрпризов. Раскройте свое сердце и окунитесь в мир нематериального. 13 августа – лучший день для творчества и наслаждения прекрасным.