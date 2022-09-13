Гороскоп на 13 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на вторник, 13 сентября 2022 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака хороший день, который будет наполнен приключениями и веселыми событиями.

ОВЕН – Император

Если Император заходит слишком далеко, нация может оказаться на бесплодных пустошах. Подобно этому в вашей жизни вы можете превратиться в тиранов и диктаторов либо позволить другим относиться к себе таким образом.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка жезлов

Вспышка вдохновения – это то, что вы почувствуете.Ваш мотор работает на всех парах, и все ваши цели – у вас в руках. Другой вариант – вы почувствуете большой прилив энергии. У вас больше нет времени колебаться, скорее воспользуйтесь преимуществом обретенной энергии и двигайтесь к своим желаниям.

БЛИЗНЕЦЫ – Семерка кубков

Эта карта может иметь несколько разных значений. Во-первых, она может означать, что перед вами множество выборов. Другая интерпретация – что вы так загипнотизированы возможностями, что застываете в нерешительности. Каждая чаша настолько соблазнительна, что вы не в силах выбрать одну.

РАК – Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Когда эта карта появляется в раскладе, это значит, что вы получили мир, которого искали.

ЛЕВ – Суд

Это знак перемен, отрицательных или положительных. В вашу жизнь придет новое. Постарайтесь понять смысл возложенной на вас задачи и выполнить ее с честью. Эта карта – символ изменений, которые либо происходят в вашей жизни в настоящий момент, либо вот-вот обрушатся на вас.

ДЕВА – Пятерка мечей

Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание.Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

ВЕСЫ – Четверка жезлов

Ваша безопасность и стабильность находится в непосредственной близости к совершенно нереальными элементами. Когда эта карта появляется, то, значит, настало время открыть дверь, иными словами, предпринять конкретные действия в направлении ваших желаний.

СКОРПИОН – Восьмерка кубков

Вы поворачиваетесь лицом к источнику своей интуиции, так чтобы снова получить вдохновение, и на этот раз отправиться по новой дороге. Вы будете чувствовать беспокойство или смутное желание избежать чего-либо.

СТРЕЛЕЦ – Двойка денариев

Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи. Проявляйте гибкость, не отказывайтесь попробовать новое, а если не получилось с первого раза — повторите попытку, а потом еще и еще раз, до тех пор, пока не выиграете.

КОЗЕРОГ – Король кубков

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Не скрывайте эмоций. Король кубков – карта, которая выпадает вам нечасто, а это значит, что вы должны следовать ее советам и предсказаниям. Не бойтесь сообщать о своих чувствах или предлагать другим совет, когда он им нужен.

ВОДОЛЕЙ – Шестерка мечей

Вас ожидают перемены, или вам предстоит нечто необычное. Эта карта редко дает ответы на вопросы, но всегда стоит следовать ее советам. Главное – не опускать руки и не отказываться. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь.

РЫБЫ – Солнце

На этой карте мужчина в образе сияющего солнца. Эта карта принесет вам безмятежное счастье. Подлинная удача приходит лишь к тем, кто, подобно детям, воспринимает жизнь просто и мудро, не осложняя ее амбициями и честолюбием.