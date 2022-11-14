Гороскоп на 14 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Туз Мечей

На этой карте изображена римская богиня мудрости Минерва. С одной стороны, она символизирует честность и неподкупность, но с другой – битву (на это указывает символ меча).

Об этом пишет Слова и фразы.

Сегодня Таро обещают вам озарение, прозрение, внезапную вспышку в сознании, когда вы захотите произнести: “Эврика! Как же я раньше до этого не додумался!” Это понимание может открыть для вас новый путь. Так или иначе, день принесет массу возможностей для трансформаций и роста.

Телец – Король Кубков

На карте изображен мужчина, который выходит из воды. Вода символизирует сознание и подсознание, внутренние источники информации, которые, как правило, остаются неисследованными. Здесь же речь идет о выводе этой информации на уровень “дневного” сознания. Сегодняшний день может быть связан с интуитивными подсказками, знаками и прочими указаниями на то или иное решение. Внимательно прислушивайтесь к ним и доверяйте советам внутреннего голоса.

Близнецы – Четверка Монет

Эта карта имеет два значения – положительное и отрицательное. С одной стороны, на ней изображен богач – он хвастается своим золотом. И тут следует признать: благосостояние имеется, и оно – результат личных усилий. Респект. Но с другой стороны, обращает на себя внимание явное напряжение. Ключ от сундука с сокровищами висит у богача на шее. Это указание на то, что мужчина опасается за свое состояние и уж тем более не собирается с ним расставаться.

Рак – Четверка Мечей

Второе название этой карты – “Покой посреди битвы”. На ней изображен рыцарь, который прилег отдохнуть. Свое оружие он благоразумно спрятал и позволил себе расслабиться. Поскольку масть Мечей символизирует, прежде всего, интеллект, карта означает, что сегодня вам может понадобиться именно покой ума, а не тела. Постарайтесь не загружать голову проблемами, расчетами и анализом. Лучше послушайте музыку, помедитируйте, насладитесь общением с природой. А завтра возобновите свою битву. Отдохнувший ум будет работать намного эффективнее.

Лев – Тройка Монет

Вам выпала замечательная карта! Ее основное значение – мастерство. На ней изображен стеклодув, который творит прекрасные формы из “сырого материала”. Сегодня вы можете проявить весь свой профессионализм, а также способность к созданию невероятных вещей из простых составляющих. Карта также указывает на то, что отныне ваш социальный статус повысится – к вам будут относиться как к эксперту в своей области.

Дева – Паж Мечей

Сегодня вы будете увлечены множеством вещей. Вас будет интересовать миллион книг, фильмов, идей, тем и прочего. И это прекрасно! Плохо только то, что ваше внимание будет порхать как бабочка – оно не будет надолго задерживаться на каком-то одном предмете. Вы не раз испытаете вдохновение и восторг, проявите искренний интерес и увлечение, но, увы – эти знания вряд ли пригодятся вам на практике. Эти идеи должны “дозреть” для того, чтобы быть использованными.

Весы – Тройка Кубков

Эта карта – о празднике в широком смысле слова. Похоже, этот летний день вы проведете на вечеринке или каком-то торжественном мероприятии. Таро обещают выпивку и веселье, но речь пойдет не об искренней радости от общения с приятными людьми, а о развлечении достаточно формальном. Например, о церемонии бракосочетания, о праздновании юбилея в ресторане или чем-то подобном.

Скорпион – Королева Жезлов

Эта карта – о решительном действии, о вере в свои силы, а также о нежелании выставлять напоказ свои мысли и чувства (Королева носит маску). Тем не менее, под этой маской скрывается чувствительная натура – именно таковыми и являются Скорпионы. Карта несет и огненный аспект – пламя позади Королевы символизирует бесконечное внутреннее горение. Сегодняшний день может быть посвящен медленному, но верному продвижению к цели.

Стрелец – Королева Монет

На карте изображена женщина, которая умеет доставлять удовольствие себе и окружающим. Красивая одежда, вкусная еда, ухоженный дом, гармония в отношениях – всё это символизирует эта карта. Сегодня Таро обещают вам удовольствие, которое приносят маленькие радости жизни. Кроме того, вы можете посвятить день заботе о своей “среде обитания”, начиная от комнатных растений и заканчивая собственными детьми.

Козерог – Восьмерка Мечей

Козероги, вам второй день подряд выпадает одна и та же карта! Это значит, что следует уделить особое внимание тому аспекту, который она несет. Повторим сказанное вчера. На карте изображена обнаженная женщина в прозрачном пузыре, который вот-вот проткнут мечи. Пузырь – символ предубеждений, сознательных установок, которые не соответствуют действительности. Мечи – реальность, которая стремится ворваться в ваш воображаемый мир.

Водолей – Императрица

Вам выпала удивительная и “многослойная” карта. Первый “слой” очевиден: это материнство (или отцовство), рождение или зачатие ребенка, новой жизни. Второй “слой” символизирует более широкий аспект рождения – рождения новых идей, нового образа действий, нового взгляда на окружающую действительность. И этот аспект наиболее близок именно Водолеям. Третий “слой” – о привязанности к настоящим детям или к “детям” иного плана – тем же идеям.

Рыбы – Солнце

Это одна из лучших карт колоды! Она символизирует успех, признание, уверенность в себе, мастерство, а также определенную “царственность” – заслуженные лидерские позиции. На ней изображен бог солнца Аполлон, умело жонглирующий планетами. Точно так же свое мастерство сегодня можете продемонстрировать и вы. Возможно повышение по карьерной лестнице или назначение на руководящую должность.