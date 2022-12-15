Гороскоп на 15 декабря 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Он будет посвящен приятным хлопотам, а вечером карты советуют провести время со своей семьей.

ОВЕН – Туз жезлов

У вас достаточно энергии, чтобы взяться за какое-то новое дело или сдвинуть с места застрявшее старое. Какая бы задача не стояла перед вами, беритесь за нее с уверенностью и оптимизмом. Будьте готовы к неожиданностям, к любой новой информации, чтобы использовать открывающиеся шансы.

ТЕЛЕЦ – Паж жезлов

В этот день вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из искры потом разгорится пламя. Не пропускайте подобных знаков сегодня, особенно если они обещают вам приключения.

БЛИЗНЕЦЫ – Десятка кубков

Устройте себе сегодня праздник. Вы это заслужили. Все идет хорошо, и именно в том направлении как вам хотелось, так что ваше вмешательство пока больше не требуется. Можете немного полентяйничать или побаловать себя. Карта Десятка кубков – редкий дар, который приготовлен вам свыше. Не упустите свой шанс.

РАК – Двойка денариев

Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Проявляйте гибкость, не отказывайтесь попробовать что-то новое, а если не получилось с первого раза – повторите попытку, а потом еще и еще раз, до тех пор, пока не выиграете или вам не надоест. Карты велят вам играть со своей судьбой.

ЛЕВ – Шестерка денариев

Вам положено проявить щедрость. Помогите человеку, обратившемуся к вам со своей бедой, одолжите ему денег или по крайней мере постарайтесь быть снисходительны к его проблемам, недостаткам и взглядам. Возможно также, что вы сами нуждаетесь в помощи, или для вас пришла пора с благодарностью принять ту награду, которую вы заслужили.

ДЕВА – Семерка мечей

Будьте настороже. Покажите всем, что вы не дадите обвести себя вокруг пальца. Ведя переговоры или подписывая договора, будьте особенно внимательны и прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не попасть впросак. Эта карта советует вам хитрить и блефовать, чтобы к вам отнеслись с должным уважением или не оставили в дураках.

ВЕСЫ – Двойка жезлов

Вы сидите в нерешительности между двух стульев. У вас никак не получается принять решение, высказаться или просто взяться за дело. Волноваться по этому поводу не стоит. В такие дни действительно лучше занять нейтральную позицию. Гороскоп на 15 декабря по картам Таро говорит, что вам не следует принимать на себя никаких обязательств.

СКОРПИОН – Семерка жезлов

Будьте настороже. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой. Семерка жезлов доказывает, что ваши права неоспоримы, и вы сумеете напомнить своим противникам, что им придется считаться с вами.

СТРЕЛЕЦ – Четверка кубков

Внимательно проследите сегодня за своим настроением. Если у вас действительно есть причина для огорчений не увлекайтесь своим горем. Иначе вы легко можете упустить благоприятный шанс, который уже так близок.

КОЗЕРОГ – Тройка мечей

Гороскоп на 15 декабря по картам Таро предупреждает вас о том, что вас ожидает проблема на работе. Соберитесь и постарайтесь справиться с этим как можно скорее. Сделайте то, что должны.

ВОДОЛЕЙ – Девятка мечей

Вас будут мучать сомнения, а картины будущего будут казаться одна страшнее другой. Любой ценой выйдите из этого кошмара. Соберитесь с духом – и примите удар, если его не избежать. Вам поможет карта Девятка мечей, если вы искренне раскаетесь в содеянном ранее.

РЫБЫ – Шестерка жезлов

Для вас 15 декабря станет днем удачи. Вас ожидает хорошая новость. Если вы совершите доброе дело вас будет ждать заслуженная награда и признание. Отпразднуйте свой триумф и разделите этот праздник с другими. Порадуйтесь сами и порадуйте своих близких друзей.