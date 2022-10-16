Гороскоп на 16 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Девятка Кубков

Этот день вы можете провести в веселой дружеской компании за праздничным столом. Карта обещает вечеринку, релакс и веселье.

Об этом пишет Слова и фразы.

Возможно, вы будете принимать гостей у себя в доме. Даже если сегодня вы будете на работе, настроение у вас будет отнюдь не рабочее. Таро рекомендуют все же не забывать о том, что работа тоже важна в жизни человека.

Телец – Король Кубков

На карте изображен тонкий, понимающий, чувствительный и даже в чем-то ранимый мужчина. Этот день может быть связан с проявлением чувств и реакцией на чувства окружающих. Таро рекомендуют не бояться говорить о том, что вы чувствуете, не бояться признаваться в любви. 16 октября именно искренность станет вашим ключом к успеху. Она поможет наладить пошатнувшиеся отношения и найти подход к человеку, который вам нравится.

Близнецы – Повешенный

16 октября ваши действия будут жестко ограничены. Вы потеряете контроль над ситуацией – всё будет происходить без вашего участия. Таро предлагают вам задуматься, почему вы оказались в таком “подвешенном” состоянии. Скорее всего, на каком-то этапе вы допустили серьезную ошибку, приняли неверное решение. Хотя, не исключено, что вас перевернули, чтобы вы смогли посмотреть на мир под другим углом?

Рак – Маг

Вам выпала карта всемогущества и великого знания! На ней изображен харизматичный повелитель стихий, тот, кому подвластно пространство и время. Может быть, сегодня вы и не проявите таких качеств, но ваши способности непременно возрастут. Возможно просветление мыслей и обострение интуиции, а также прилив сил и энергии. Воспользуйтесь этим днем, чтобы осуществить как можно больше.

Лев – Шестерка Жезлов

16 октября вас ждет настоящий триумф! Вы победили в борьбе или решили практически неразрешимую задачу, и вот – для вас настал миг славы и признания. Ваши заслуги будут вознаграждены – повышением по карьерной лестнице или щедрым материальным вознаграждением. Ждите и других приятных сюрпризов. Таро предупреждают только об одном: с честью пройдите это испытание “медными трубами” – не позволяйте эгоизму взять над вами верх.

Дева – Пятерка Денариев

Это не самая лучшая карта колоды. Впрочем, и не самая худшая. Сегодня вы можете столкнуться с проблемами финансового плана. Возможно, ваши расходы превысили доходы, и теперь вам предстоит серьезно ограничить себя в чем-то, отказаться от каких-то удовольствий. Вас может ожидать недолгий “переход через пустыню”, который может сопровождаться подавленным настроением и разочарованием. Но не переживайте: “все пройдет” – и это тоже.

Весы – Башня

Эта карта не обещает позитивного дня, но она обещает позитивный период за счет перемен, которые произойдут сегодня. Когда на месте старого дома планируют построить новый, старый разрушают. Тот же процесс вы видите и здесь. Перемены могут быть слишком быстрыми, неожиданными и даже в чем-то болезненными, но все они – к лучшему. С терпением и пониманием пройдите через этот этап и готовьтесь к светлой полосе в жизни.

Скорпион – Шут

16 октября вы можете начать путь к новым вершинам. Речь идет не просто о какой-то повседневной цели, а о чем-то большом, глобальном. На карте изображен человек в начале путешествия, полный надежд и ожиданий. В котомке за спиной он несет старые проблемы – это указание на то, что для облегчения пути от них следует избавиться. Прямо перед ним – обрыв, но он не видит его. Это указание на то, что следует учитывать опасности и научиться их обходить.

Стрелец – Паж Денариев

Это денежная карта. 16 октября вас ждет приятное известие, касающееся денег или карьеры. Возможно поступление небольшой суммы или хорошее предложение, касающееся работы. Таро рекомендуют говорить “да” на все предложения. Карта также может указывать на настойчивость в достижении цели, на ухаживание “с далекой перспективой”, а также на выгодную сделку.

Козерог – Десятка Денариев

16 октября вы можете посвятить день вопросам семьи, ее благополучия и благосостояния. Вы можете собраться вместе физически, а можете и виртуально – просто пообщаться по Скайпу или как-то иначе. У вас будут все основания для того, чтобы поблагодарить судьбу за здоровье пожилых родителей, за школьные успехи детей, а также за свои достижения. Карта также может указывать на наследство или брак по расчету.

Водолей – Тройка Мечей

Эта карта – о “горькой пилюле”. Бывают ситуации, в которых просто нужно делать то, что необходимо, даже если нам это совсем не нравится. 16 октября вы можете столкнуться именно с такой ситуацией. Возможно, долгое время у вас назревал какой-то конфликт, и вот, пришло время, чтобы, наконец, поговорить и расставить все точки над “i”. Или какая-то проблема давно ждала своего разрешения. Оттягивать больше нельзя, вам надо действовать прямо сейчас. Таро рекомендуют быстрее пройти эту “пустыню”. Завтра будет намного легче.

Рыбы – Рыцарь Кубков

Похоже, сегодня вас ждет тотальная романтика. Эта карта символизирует нежные чувства в самых высоких проявлениях. Вы захотите любить и быть любимым, и будете открыты для новых отношений и приключений. У вас также появляется шанс наладить испорченные отношения, в том числе с любимым человеком. Во время решения тех или иных вопросов Таро рекомендуют использовать не только аналитический ум, но и богатое воображение.