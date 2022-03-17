Гороскоп на 17 марта 2022: важные дела для Тельца и хлопоты для Водолея

Пятнадцатый лунный день, когда Луна растет в знаке Дева, – один из самых напряженных дней месяца. Верьте в свои силы – и откажитесь от плотских искушений!

Четвертый день недели и пятнадцатый день лунного месяца, когда Луна растет в знаке Дева – один из самых опасный дней, который одновременно открывает перед человеком много возможностей. Поэтому гороскоп на 17 марта 2022 года советует пересмотреть свой рацион, образ жизни в целом, а также свой бюджет.

Об этом пишет УНИАН.

Стоит решительно отказаться от плотских искушений. Зато можно и нужно учиться чему-то новому (особенно тому, что повысит квалификацию), заниматься интеллектуальной работой и наводить порядок. Всё это поможет повысить авторитет как на работе, так и дома, укрепит веру в себя и самооценку.

Только силы расходовать нужно целенаправленно – четко понимая, на что и зачем тратятся ваши ресурсы.

Овен

Принимать решения придется быстро. И делать это желательно в одиночку: Овны сегодня излишне подвержены чужому влиянию, под воздействием которого могут согласиться на то, что им невыгодно.

Гороскоп, что отвечает за здоровье, советует пить поменьше жидкости.

Телец

Вас ждет отличный день, который подарит хорошие известия и приятное общение. Вероятны прибыльные предложения. Покупки будут удачными.

Более продуктивной будет первая половина дня, так что встать рекомендуется пораньше, чтобы успеть отхватить побольше благ.

Близнецы

Постарайтесь не делать то, к чему не лежит душа. Такая работа «не принесет вам мира». И к тому же в вас сейчас очень нуждаются члены семьи: лучше высвободившееся время потратить на них.

С точки зрения бизнеса и денег, день малопродуктивный. Зато дружеское общение придаст столько сил и подарит столько окрыляющих эмоций – что Близнецы до конца недели горы будут способны свернуть.

Рак

Вы слишком болтливы: поумерьте свою словоохотливость, далеко не всем интересно это слушать. Старайтесь говорить по существу – но не забывайте себя хвалить. Без такой минутки саморекламы ваше начальство вряд ли осознает, какой самородок заполучили в штат.

Лев

Помогите кому-то из вашего окружения: и вам это сейчас по плечу, и этот человек будет благодарен.

Работа будет двигаться на чистом упрямстве – зато двигаться в нужном направлении. Утешайте себя этой мыслью, когда вместо прогулки под солнышком придется разгребать пыльные рабочие завалы.

Дева

Вы сегодня многого не понимаете и поэтому склонны просто плыть по течению. Не самая верная тактика: удача грозит отвернуться в самый неподходящий момент. Поэтому лучше притормозить, не лезть в проекты, цели или методы которых вам неясны. Займитесь рутиной – но дотошно и ответственно. Ответственность ценится всегда – и ваша тоже принесет вам награду.

Весы

Порою опыт дороже цели, к которой стремился, но не достиг. Помните об этом, когда вас настигнет разочарование. Ведь Весы в этот день рискуют столкнуться с разочарованиями – но зацикливаться на этом не стоит. Просто переосмыслите свои требования к предмету разочарования.

Скорпион

Будьте вежливы, особенно с друзьями и родственниками. Это сегодня ваше главное оружие. И именно дружеская помощь, поддержка партнеров принесут вам прибыль. Без них рабочий день пройдет вхолостую.

Можно смело заводить и новые контакты: любые договоренности сейчас дадут хорошие дивиденды в будущем.

Стрелец

Гоните от себя зависть – сосредоточьтесь на своих делах. Отвлекаясь на чужие успехи, вы рискуете упустить собственное счастье. И в работе, и на личном фронте стоит быть решительнее: звезды на вашей стороне.

Козерог

Избегайте одиночества. Индивидуальные проекты тоже стоит отложить. Но и с командной работой нужно быть осторожным: из Козерога сегодня выйдет отличный наставник и организатор – но кто-то обязательно попытается сесть ему на шею. Смело гоните такого «седока» – да хотя бы себе за кофе, главное, чтобы подальше от вашей шеи.

Водолей

Вы сегодня – источник юмора и позитива. Поэтому к вам и тянутся люди. Воспользуйтесь их восхищением и добрыми чувствами для завершения своих проектов: смело просите о помощи, советуйтесь, делегируйте полномочия. Именно организация и курирование рабочего процесса принесут Водолею наибольшую прибыль в этот день.

Рыбы

От вас требуют обосновать свои решения, но коммуникабельность сейчас не ваш конек: переговоры стоит отложить. Это не значит, что следует откладывать и принятие самого решения: именно работа с информацией и проявление ответственности способны принести вам наибольшую прибыль. Просто постарайтесь реализовать свои решения молча – без долгих согласований, совещаний и презентаций. Отложите это на другой день.