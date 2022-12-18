Гороскоп на 18 декабря 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Верховная жрица

Верховная жрица – карта, что олицетворяет ваши неизведанные силы, которыми вы, к слову, практически не пользуетесь.

Об этом пишет Слова и фразы.

Они предлагают вам обратить внимание на интуицию, предчувствия, что дарят часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то. Сегодня, как советует гороскоп по Таро, стоит уделять внимание подсознательным чувствам, они вас не подведут. Интуиция подскажет какой дорогой пойти, чтобы получить от судьбы то, что вам предназначено.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Гороскоп на воскресенье для Тельцов подготовил им карту Правосудия. Представителям этого знака Зодиака предстоит тяжелый анализ собственных действий, ведь именно сегодня важно определить, чего вы ожидаете от своей жизни, а также что вам нужно от других людей. Возможно, вы требуете от посторонних слишком многого, того, чего они не обязаны вам предоставлять. При этом сами отдаете только часть обещанного.

БЛИЗНЕЦЫ – Солнце

Карта Солнца выражает любовь к жизни, окружающим и уверенность в будущем. Близнецы, вам повезло – вас ожидает либо новая любовь, которая сулит стать той единственной и на всю жизнь, либо важная новость от вашей половинки. Помимо этого, представителей этого знака гороскоп на сегодня порадует и перспективами в деловой сфере: наверняка вы получите какое-то привлекательное предложение, от которого будете просто не в силах отказаться.

РАК – Паж мечей

Карта Паж мечей символизирует тягу ко всему новому и неизведанному. Возможно, сегодня вас ждет какая-то очень интересная информация, которая прольет свет на все происходящее ранее, что так удивляло. Ваша любознательность возрастет в разы, однако будьте осторожны, иначе можете прослыть сплетником и “пустословом”. В то же время Таро указывает на опасность критики в адрес Раков.

ЛЕВ – Четверка кубков

Четверка кубков обещает вам неудовлетворенность в этот день. Будет создаваться впечатление, что чего-то важного не хватает. Гороскоп на завтра пророчит Львам приступы самокопания и самоанализа. Об этом говорит карта, что обозначает “пресыщение”, “перебор”. Вы настолько насытились разными подарками судьбы, что теперь никакое развлечение вам не в радость.

ДЕВА – Тройка жезлов

Тройка жезлов объединяет в себе два начала – во-первых, это человек проделавший долгий и трудный путь и достигший, наконец, вершины, и, во-вторых, это тот, кому с высоты открылся широкий обзор окружающего мира. Девы в настоящее время достигли вершины саморазвития. Это не значит что пора остановится навсегда, но передохнуть – принципиально необходимо.

ВЕСЫ – Король жезлов

Короли по Таро всегда символизируют волевые решения, принять которые бывает очень нелегко. Казалось бы, вы отлично знаете, чего хотите, но при этом постоянно испытываете сомнения относительно той или иной ситуации. Вы рискуете допустить кардинальную ошибку, которая может повлиять на будущее, посему карты советуют вам не брезговать помощью других. Вы, как истинный король, не намерены ни с кем обсуждать свои планы, но это совершенно напрасно.

СКОРПИОН – Тройка мечей

Тройка Мечей – знак того, что вам придется сделать выбор и найти правильный путь для реализации накопленной ранее силы. Скорпионы – очень амбициозный знак Зодиака, которому как воздух необходимы похвала, признание и восхищение окружающих. Карта также символизирует страсть, но страсть целенаправленную, а не стихийную, ту, которую вы всецело контролируете и используете для своего же блага.

СТРЕЛЕЦ – Девятка кубков

Карта Девятка кубков обозначает период, когда человек испытывает неподдельную радость от всего, что происходит вокруг. Безудержное веселье – девиз вашего воскресенья, который, если верить Таро, пройдет легко и беззаботно. Даже робота будет доставлять удовольствие, ведь все поставленные задачи будут без труда и каких-либо преград удаваться. Однако, при этом, есть риск спугнуть свою удачу, которая только-только примкнула на вашу сторону.

КОЗЕРОГ – Дама жезлов

Эта карта сообщает о том, что в данной ситуации актуальны для вас как никогда претензии на лидерство, ведь на кону гордость и честолюбие. Вам необходимо как-то проявить себя и доказать всем вокруг – вы способны на многое. Эта карта всегда выпадает людям, которые чутко откликаются на амбиции, стремление к независимости и самостоятельности. Также гороскоп на сегодня пророчит Козерогам уверенные шаги к самореализации и личностному росту.

ВОДОЛЕЙ – Луна

Луна – карта, означающая противоположные эмоции: страх и ощущение всецелой удачи. При этом, в воскресенье они будут тесно связаны между собой: это может быть страх спугнуть удачу и разрушить все планы, либо же чувство грядущего везения поможет побороть вам страх перед новым и заставит двигаться к победе. То, какой окрас приобретет карта конкретно для вас – зависит от того, какими мыслями Водолей руководствуется в настоящий момент.

РЫБЫ – Влюбленные

Карта Влюбленные имеет несколько смысловых направлений: первое, разумеется, связанное со светлым и искренним чувством, которое внезапно проснулось внутри вас и наполняет жизненной силой. Второе же означает важность предстоящего выбора. Это может быть балансирование между двумя людьми, выбор направления деятельности, или же определение пути личностной эволюции.