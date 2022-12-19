Гороскоп на 19 декабря 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на понедельник, 19 декабря 2022 года, по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиаку счастливый и радостный день, который может принести вам весьма интересные и неожиданные новости.

ОВЕН – Колесо Фортуны

Овнам гороскоп на завтра предвещает новые приключения и неожиданные новости, которые сперва могут выбить из привычной жизненной колеи, но при этом они прольют свет на ближайшее будущее.

Об этом пишет Слова и фразы.

Карты Таро советуют в понедельник стараться следовать своей судьбе и не торопить события, так как наступает светлая полоса в жизни. Но события должны следовать своим чередом, иначе вы можете спугнуть удачу.

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Карта, которая выпала Тельцам в раскладе на сегодня, обозначает покорность вселенной и спокойствие. Гороскоп на сегодня говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в ход событий, так как вы рискуете допустить серьезные ошибки. Возможно, речь идет об общении с близкими людьми, которых вы можете случайно обидеть по неосторожности.

БЛИЗНЕЦЫ – Повешенный

Карта Повешенный или Висельник символизирует свободу человека: от обязательств, от жизненного бремени, от переживаний и ненужных связей. Гороскоп на понедельник указывает на ограничения и запреты: возможно, сегодня вам придется немного приумерить свой пыл и чаще сдерживать эмоции.

РАК – Двойка Жезлов

Эта карта Таро из категории Жезлов дает возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Дело в том, что появление в раскладе Двойки Жезлов свидетельствует, что вы скоро предстанете перед важным выбором. От него вероятно, может зависеть огромный отрезок дальнейшей жизни, а приняв невыгодную сторону, вы можете погрязнуть в паутине ненужных интриг и страстей. Ликвидировать негативные последствия своих решений будет непросто, поэтому просто попытайтесь не делать никаких необдуманных поступков.

ЛЕВ – Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро советует представителям этого знака быть более сдержанными и тактичными, так как происходящие вокруг события сулят вам сегодня излишнюю возбудимость. Рыцарь Жезлов символизирует жар души, проявляющийся в жажде к жизни, но сегодня он может как дать толчок к прямым действиям на пути к кардинальным переменам, так вероятно грозит зацепить негативную сторону карты – нетерпение, импульсивность и склонность к преувеличениям. Не берите ничего так близко к сердцу, не то есть возможность получить отрицательный заряд энергии.

ДЕВА – Четверка Кубков

Четверка Кубков предупреждает Дев о том, что день будет весьма полезным, однако в то же время и далеко не легким. Что-то заставит вас сегодня серьезно задуматься о назревающих в жизни проблемах. Обратите внимание на тот момент, что вы сами кузнец своего счастья и перестаньте слепо рассчитывать на чью-то мощную помощь.

ВЕСЫ – Десятка Кубков

Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую, благотворную любовь. Собственно, гороскоп на понедельник и предвещает Весам день, наполненный теплыми эмоциями и нежными чувствами. Возможно, случится то, что заставит вас посмотреть на жизнь под совершенно другим углом. При этом, скорее всего, предсказывания будут касаться личной стороны жизни.

СКОРПИОН – Дама Денариев

Королева или Дама Денариев – образ женщины, которая добивается прежде всего общественного признания и уже затем – семейного благополучия. Это в некой мере отбросит тень влияния и на Скорпионов: вы будете слишком озабочены работой, и совершенно прекратите замечать личные проблемы. Однако, как пророчит гороскоп на завтра – это может оказаться правильным решением. Существует вероятность того, что ваши жертвы будут оценены, так как позволят всем увидеть, насколько важны вам поощрения и похвала.

СТРЕЛЕЦ – Четверка Мечей

Эта карта символизирует заядлую борьбу за место под солнцем. Вам придется драться словесно и доказывать свою правоту для того, чтобы не пострадала собственная репутация. Возможно, виной всему – необдуманные и легкомысленные поступки, которые вы совершили ранее. Гороскоп по картам Таро рекомендует в этот день вам хорошенько обдумать каждый свой шаг и действовать очень осторожно, иначе можете пострадать от собственной резкости.

КОЗЕРОГ – Король Кубков

Карта Король Кубков олицетворяет ваше стремление к приобретению трансцендентного опыта, к освобождению от пут сознания и мистическому единению с вселенной, которая приготовила для вас яркий и незабываемый сюрприз. Cуществует вероятность, что ваша жизнь круто изменится, однако вам стоит приложить к этому определенные усилия.

ВОДОЛЕЙ – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов никогда не бывает случайной или незаметной картой в раскладе. Водолеям предстоит сегодня переделать массу важной работы, которая даст старт для начала нового этапа в жизни. Эта карта является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Именно Четверка Жезлов выпадает в личном раскладе людям, которые готовы идти напролом ради своего счастья.

РЫБЫ – Дама Жезлов

Карта символизирует доверие к себе, мир с самим собой и всецелую душевную гармонию. Сегодня вы – открыты новому и легки на подъем. Возможно, даже проявите инициативу, которая найдет широкий отклик у окружения и будет высоко оценена руководящим звеном. Помните, даже самые авантюрные предложения могут оказаться весьма полезными и стоящими, поэтому – рискуйте, не бойтесь двигаться вперед и готовьтесь получить заслуженное вознаграждение.