Гороскоп на 19 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на субботу 19 ноября 2022 года, по картам Таро предсказывает практически всем знакам Зодиака неудачный и насыщенный на неприятности день.

ОВЕН – Император

Если Император заходит слишком далеко, нация может оказаться на бесплодных пустошах. Подобно этому в вашей жизни вы можете превратиться в тиранов и диктаторов либо позволить другим относиться к себе таким образом.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка жезлов

Вспышка вдохновения – это то, что вы почувствуете.Ваш мотор работает на всех парах, и все ваши цели – у вас в руках. Другой вариант – вы почувствуете большой прилив энергии. У вас больше нет времени колебаться, скорее воспользуйтесь преимуществом обретенной энергии и двигайтесь к своим желаниям.

БЛИЗНЕЦЫ – Семерка кубков

Эта карта может иметь несколько разных значений. Во-первых, она может означать, что перед вами множество выборов. Другая интерпретация – что вы так загипнотизированы возможностями, что застываете в нерешительности. Каждая чаша настолько соблазнительна, что вы не в силах выбрать одну.

РАК – Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Когда эта карта появляется в раскладе, это значит, что вы получили мир, которого искали.

Лев – Тройка мечей

Отправляйтесь в путь, несмотря на задержки, и вступите на новую землю. Будьте мужественны и не бойтесь сложностей. Успех будет на вашей стороне. Помните, что нельзя основывать свои планы на одних лишь теоретических рассуждениях.

Дева – Дама денариев

Запаситесь терпением и выдержкой, чтобы осуществить свои планы. Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.

Весы – Пятерка кубков

Постарайтесь взять себя в руки: сначала это покажется вам невозможным – вы уже слишком сильно поддались панике. Но постепенно, пытаясь контролировать каждую свою негативную эмоцию, вы обретете желанную “почву под ногами”.

Скорпион – Десятка жезлов

Наступает время, когда любое дело или проект просто рушится под силой собственной тяжести. Начальный огонь и вдохновение истощаются под тяжестью осложнений. Идите к своей цели, не смотря ни на что, и не пытайтесь обмануть Вселенную.

Стрелец – Четверка кубков

Вы на данный момент погружены в переживания, которые, строго говоря, можно назвать субъективными. В вашей жизни не произошло ничего трагичного, что могло бы причинить вам столько огорчений. Но вы до такой степени запутались в собственных желаниях и страхах, что теперь потребуется определенное время, чтобы найти выход из этого тупика.

Козерог – Тройка жезлов

Вы только начали свой путь и уже ожидаете результат. Не спешите, попытайтесь успокоится и вникнуть в суть того, что вы делаете. Ваше стремление к успеху может испортить вам первоначальную цель. Вы получите вознаграждение, но не сможете понять, как добились этого и не сделаете выводы на будущее.

Водолей – Король мечей

Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием – и поддержка вам обеспечена.

Рыбы – Паж кубков

Используйте предложенный шанс, согласитесь на компромисс или пойдите на примирение. Не верьте льстивым похвалам и обещаниям. Судьба играет вам на руку. Либо вы получите эмоциональную подпитку которая вас поддержит, либо же перед вами откроются новые возможности, которых вы не ожидали.