Гороскоп на 19 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 19 октября 2022 года по картам Таро для всех знаков Зодиака обещает насыщенный и непростой день.

Овен – Девятка Мечей

Этот день может быть связан со страхами, плохими предчувствиями, опасениями.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вы можете потерять веру в себя и в завтрашний день. Может возникнуть ощущение, что вы беспомощны и одиноки, а ваши враги – могущественны и многочисленны. Но на самом деле – это только ночной кошмар, не более. Таро уверяют: у вас нет причин для подобного настроения. Возьмите себя в руки и радуйтесь жизни.

Телец – Солнце

Вам выпала одна из лучших карт колоды! Она символизирует счастье, признание, славу, успех. Даже если сегодня вы не испытаете всего этого, день обещает быть очень удачным и позитивным. Будет много приятного общения, новых планов и вдохновения. Насладитесь этим днем и решите как можно больше вопросов – сегодня вы способны на всё!

Близнецы – Смерть

Не бойтесь, это не такая страшная карта, как кажется. Просто вам прозрачно намекают, что пришло время избавиться от чего-то, что мешает вам идти вперед. “Похороните” старые вещи, старые отношения, которые больше не в радость, и даже прежние убеждения, если они заводят вас в тупик. Проведя эту важную работу, вы откроете для себя новое, лучшее будущее.

Рак – Двойка Мечей

Название этой карты – “Вынужденное перемирие”. Сегодня вы можете искать компромисс, некий баланс интересов, и все-таки к окончательному решению вы не придете. Чувства будут бороться с холодным разумом. Вам покажется, что вы потеряли ориентацию в пространстве и во времени. Таро рекомендуют полагаться на внутреннее чувство и интуицию, принимая решения.

Лев – Император

Вам выпала очень хорошая карта. Она символизирует власть и уважение. Сегодня вы можете оказаться в роли не просто лидера, но авторитетного руководителя от Бога. К вам будут идти за советом, на вас будут полагаться и рассчитывать. Этот день может принести вам карьерный рост и повышение социального статуса. Таро рекомендует верить в свои силы и действовать смело.

Дева – Король Денариев

Эта карта изображает человека, который крепко стоит на ногах. Того, кого называют настоящим хозяином. Возможно, подобные качества сегодня потребуются и от вас. Организовать ремонт в квартире, спланировать семейный отдых, привести в порядок финансы – есть много точек приложения своих хозяйственных способностей. Таро рекомендуют в этот день много планировать – всё задуманное получает хороший шанс на реализацию.

Весы – Повешенный

Вам выпала непростая карта. Похоже, сегодня вы окажетесь в подвешенном состоянии и никак не сможете влиять на ситуацию. Только наблюдение и анализ. Вот и займитесь “разбором полетов”. Почему с вами это произошло? Где вы допустили ошибку? Отмотайте события назад и найдите ее. Или просто, вися головой вниз, взгляните на мир с новой точки зрения.

Скорпион – Двойка Кубков

Сегодня Таро обещают вам один из лучших дней для любви, романтики и проявления теплых чувств. Вы можете получить колоссальное удовольствие от общения с любимым человеком или с друзьями. На карте парень и девушка обмениваются кубками, предлагая попробовать свой. Это может означать как обмен на уровне идей, мыслей и чувств, так и обмен в более интимном контексте. Смотрите по ситуации.

Стрелец – Четверка Мечей

Сегодня у вас могут опуститься руки. Пропадет желание что-либо делать и что-либо говорить. Эта карта – о разочаровании и “паузе”. Ее причиной может быть что угодно: ваши планы нарушились, подвел человек, на которого вы возлагали большие надежды, или подвели собственные силы. Так или иначе, Таро рекомендуют побыстрее выбираться из этого состояния. Ничто не вечно, и проблемы – тоже. Завтра будет новый день, новые цели и новое вдохновение.

Козерог – Умеренность

Этот день может пройти под знаком правильной меры. Вы будете анализировать слова и поступки людей, которые окружают вас и от которых так или иначе зависит ваша жизнь. Вы будете сопоставлять то, что дали людям вы, и что получили взамен. День также может быть посвящен нахождению правильного баланса в общении с людьми и в обращении с собственными финансами.

Водолей – Семерка Денариев

Похоже, вы долго ждете какого-то результата, а его всё нет. Вы приложили много усилий, вложили средства и способности в большое дело, но отдачи нет. Могут появиться сомнения: “Зачем я связался со всем этим? Лучше бы занялся чем-то другим”. Но не спешите бросать всё и уходить. Запаситесь терпением. Ваш “урожай” от вас никуда не уйдет. Он будет щедрым. Просто подождите еще немного.

Рыбы – Сила

Этот день может стать днем победы над низменными чувствами. Или днем, когда вам придется бороться с ними. На карте изображена женщина, усмиряющая льва. Это намек на то, что самые сложные задачи можно решать без использования физической силы или даже блестящего интеллекта.