Гороскоп на 20 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Девятка Мечей

Второй день подряд вам выпадает одна и та же карта! Это значит, что то, с чем она связана, будет актуально для вас и сегодня. Повторим сказанное вчера.

Об этом пишет Слова и фразы.

Этот день может быть связан со страхами, плохими предчувствиями, опасениями. Вы можете потерять веру в себя и в завтрашний день. Может возникнуть ощущение, что вы беспомощны и одиноки, а ваши враги – могущественны и многочисленны. Но на самом деле – это только ночной кошмар, не более. Таро уверяют: у вас нет причин для подобного настроения. Возьмите себя в руки и радуйтесь жизни.

Телец – Башня

Вам выпала не самая лучшая карта, но то, что произойдет в этот день, будет очень полезно для вас в будущем. На ней изображено разрушение дома. Похоже, сегодня вы можете столкнуться со слишком быстрыми и слишком радикальными переменами, к которым вы будете не готовы. События будут развиваться очень быстро. Не исключено, что придется пожертвовать чем-то, что важно и дорого для вас. Но спустя какое-то время вы поймете, что всё это было к лучшему. Расчищено место для чего-то нового и лучшего в вашей жизни.

Близнецы – Четверка Мечей

Это карта паузы посреди битвы. В настоящее время вы задействованы в каком-то процессе, который требует от вас активности, собранности, концентрации, смелых действий. Но сегодня вам предоставлен покой среди суеты. Возможно, он нужен для восстановления сил – физических и душевных. Помедитируйте, если эта практика близка вам. Это поможет отдохнуть и уму, и телу.

Рак – Шут

Сегодня вы можете начать движение к новой цели. На карте изображен человек, который отправляется в путь. На плече он несет котомку с грузом прежних проблем – ее рекомендуется выбросить. Прямо перед ним разверзлась пропасть, но он не видит ее – это указание на то, что не следует пренебрегать мерами предосторожности. Таро обещают: вы достигните своей цели, но будьте готовы к тому, что путь к ней будет неблизок и труден.

Лев – Повешенный

Сегодня вас могут “подвесить” – в переносном смысле слова. Ваши действия и слова никак не будут влиять на ситуацию. Вам придется смириться с ролью стороннего наблюдателя. Повисите немного и подумайте, почему вы оказались в такой ситуации, какую ошибку допустили. Или просто воспользуйтесь случаем взглянуть на мир с новой точки зрения.

Дева – Маг

Вам выпала прекрасная карта! На ней изображен человек, который повелевает стихиями. Ему подвластно всё, и нет ничего, что он не мог бы совершить. Может быть, сегодня вы и не будете всемогущим, но новые возможности и способности у вас точно появятся. Обнаружится какой-то дар – физический или метафизический, – благодаря которому вы сможете сделать намного больше, чем обычно. Воспользуйтесь этим и смело воплощайте мечты в реальность.

Весы – Двойка Кубков

Это замечательная карта взаимной любви, взаимного чувства и взаимной симпатии. Отношения с окружающими сегодня будут по-настоящему сердечными и душевными. Вы можете повстречать любовь всей своей жизни или насладиться временем, проведенным вместе со своей второй половинкой. Карта символизирует обмен (кубки в руках девушки и юноши). Это может быть обмен мыслями, идеями, эмоциями, или обмен в интимном смысле слова. Кстати, сегодня возможно зачатие ребенка. Его душу символизирует изображение вверху карты.

Скорпион – Четверка Денариев

На карте изображен человек, который не хочет расставаться со своими сбережениями – он прочно держит их в руках. День может быть связан со стремлением сохранить нажитое или с попытками его приумножить. В этот день вы будете бояться перемен, хотя Скорпионам это и не свойственно. Это грозит застоем и регрессом. Рекомендация Таро такова: не надо “прикипать” душой к кому-либо или к чему-либо. Если дела пойдут не так, как надо, то только по этой причине.

Стрелец – Влюбленные

Карта говорит о непростом выборе, с которым вы можете столкнуться сегодня. Причем, речь идет не о бытовых вещах, а о вопросах глобальных и даже экзистенциальных. Как минимум – о выборе между двумя людьми, как максимум – о выборе пути для дальнейшей личностной эволюции. На карте изображены Адам и Ева в райском саду, над ними возвышается фигура архангела Рафаила. Этим двоим предстоит выбрать вечное счастье или грехопадение, рай или ад. Сделайте правильный выбор и вы.

Козерог – Колесница

Вам досталась замечательная карта. С одной стороны, она символизирует активное действие, а с другой – почет, уважение и лидерство. На ней изображен человек, направляющий колесницу. В ней он везет что-то очень ценное, что доверили только ему. Сегодня может резко повыситься ваш социальный статус, вас будут ценить больше обычного. Таро рекомендуют воспользоваться плодами этого дня, но все-таки не забывать о том, что “кони” (мелочи или собственные порывы) необходимо держать под контролем.

Водолей – Двойка Денариев

Сегодня Вселенная будет проверять вас на гибкость. Впрочем, вам не привыкать. Придется переключаться с одной задачи на другую, “жонглировать” обязанностями и поручениями. Символ бесконечности, изображенный на карте, намекает на бесконечность перемен. Таро рекомендуют принять тот факт, что в мире нет ничего стабильного – всё пребывает в постоянном движении. Если вы готовы к вечным переменам, этот день сулит вам тотальное удовлетворение.

Рыбы – Девятка Денариев

Это потрясающая карта удовлетворения и довольства жизнью! Сегодня вас будет устраивать абсолютно всё: ваше окружение, ваша работа, ваши перспективы и даже ваша внешность. Появится уверенность в завтрашнем дне, вера в свои силы. Вы будете вдохновлены новыми идеями и проектами. Таро также рекомендуют быть готовым к приятным сюрпризам.