Гороскоп на 20 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

На среду, 20 сентября 2023 года, гороскоп по Таро обещает множество неожиданных событий для всех знаков Зодиака, и, кстати, большинство из них прия...

Если вам будет скучно в этот день, просто решите предпринять что-то, чего другие не ожидают от вас.

ОВЕН – Верховная Жрица

Жрица символизирует неожиданный источник силы, который вы обнаружите внезапно. Ваша интуиция поможет вам принимать правильные решения в сложных ситуациях. Согласно гороскопу на среду, Овным рекомендуется избегать конфликтов, если они неимеют непосредственного отношения к ним. В противном случае, стоит отстаивать свою точку зрения.

ТЕЛЕЦ – Паж Жезлов

Для Тельцов, гороскоп на завтра обещает яркий день, с предложением, от которого будет трудно отказаться. Однако, необходимо тщательно обдумывать каждый шаг, так как ошибки в этот день не допускаются.

БЛИЗНЕЦЫ – Восьмерка Денариев

Близнецам по гороскопу по картам Таро следует обратить внимание на свое здоровье и организовать отдых, взяв отпуск. Проведение времени с пользой для себя поможет им более успешно решать важные задачи.

РАК – Валет Денариев

Раки в последние дни застопорились на определенном этапе своей жизни. Чтобы двигаться дальше и преодолеть этот этап, вам придется рискнуть. Возможно, вам придется временно расстаться с чем-то или даже с кем-то, но это будет в вашем благе.

ЛЕВ – Семерка Мечей

Гороскоп для Львов предупреждает, что хитрость и интриги внедрились в вашу жизнь, и вам придется с этим справляться. Не поддавайтесь на уловки тех, кто может воспользоваться вами, так как это может повредить вашему будущему. Важно действовать в соответствии с вашей совестью и учитывать свои интересы.

ДЕВА – Мир

Для Дев ознакомление с гороскопом на среду указывает на нехватку внутренней гармонии и согласия с их внутренним “я”. Для достижения этой гармонии рекомендуется уделить свободное время не работе, а отдыху, а также заняться теми вещами, которых они всегда стеснялись делать. Уверенность в себе поможет им добиться успеха.

ВЕСЫ –Рыцарь Жезлов

Гороскоп на сегодня предсказывает несколько напряженных дней вам. Скорее всего, что-то произойдет, что потрясет вас и может сбить с толку. Но это событие поможет выявить истину. Возможно, вы запутались или вас запутали враги, но в ближайшем будущем ситуация изменится.

СКОРПИОН – Четверка Жезлов

Для Скорпионов, Четверка Жезлов символизирует мир и спокойствие. Давно ли вы ощущали это? Возможно, вы почувствовали себя заложником обстоятельств, как рыба, бьющаяся о лед. Разрушьте стены, поборьте свои страхи, и вы увидите, как мир откроет перед вами новые грани. Удача на вашей стороне, и Скорпионам по плечу справиться с любыми вызовами.

СТРЕЛЕЦ – Туз мечей

Для Стрельцов, Туз Мечей подсказывает, что им стоит изменить свой образ поведения, иначе они могут навлечь на себя неприязнь. Особенно важно быть осторожными в высказываниях, так как их слова могут быть неправильно восприняты другими. Недостаток или избыток информации также может стать источником конфликтов, и Стрельцам стоит учесть это.

КОЗЕРОГ – Четверка Кубков

Козерогам может показаться, что в данный момент в их жизни происходит исключительно плохие события, но если они посмотрят вокруг, они увидят, что у них все складывается лучше, чем когда-либо раньше. Важно использовать это преимущество, которое дала судьба.

ВОДОЛЕЙ – Рыцарь Кубков

Для Водолеев, Рыцарь Кубков указывает на то, что все трудности, на которые они ранее фокусировались, отступают на второй план. Они должны обратить внимание на то, что перемены обычно ведут к лучшему, и что близкие люди поддерживают их как никогда раньше. Важно ценить участие близких в своей жизни.

РЫБЫ – Двойка Жезлов

Для Рыб, подсказывается, что их постоянная колеблющаяся позиция и страх перед честной беседой могут отталкивать окружающих. Вместо того чтобы надеяться, что так можно избежать неприятностей, стоит задуматься о том, что такой подход может привести к ощущению одиночества. Нужно обдумать этот момент.