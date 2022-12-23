Гороскоп на 23 декабря 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Четверка кубков

Похоже, сегодня вы будете витать в мечтах. Вам выпала очень интересная карта. Карта Четверка кубков – символ исчерпанности, завершенности или потери интереса к тому, что есть.

Об этом пишет Слова и фраза.

Это знак разочарования. Карта в раскладе на пятницу имеет двоякое значение. С одной стороны, именно неудовлетворенность толкает нас вперед, не дает засиживаться на одном месте. С другой, карта указывает на неумение ценить то, что есть здесь и сейчас, а также нынешний, а не будущий момент своей жизни. Есть над чем поразмыслить.

ТЕЛЕЦ – Шестерка Жезлов

Гороскоп на сегодня по Таро обещает вам триумф, великую победу! На карте изображен воин, который долго сражался с врагами, потратил немало сил, пожертвовал многим и, наконец, получил свою награду и звание победителя. Ваш успех абсолютно заслужен. Но есть здесь и обратная сторона медали. Обратите внимание на жесткое выражение лица главного героя. В нем просматриваются черты будущего диктатора и деспота.

БЛИЗНЕЦЫ – Солнце

Карта Солнца выражает любовь к жизни, окружающим и уверенность в будущем. Близнецы, гороскоп на пятницу говорит: вам повезло – представителей знака ожидает либо новая любовь, которая сулит стать той единственной и на всю жизнь, либо важная новость от вашей второй половинки. Помимо этого, вас судьба порадует и перспективами в деловой сфере: наверняка вы получите какое-то привлекательное предложение, от которого будете просто не в силах отказаться.

РАК – Паж мечей

Карта Паж мечей символизирует тягу ко всему новому и неизведанному. Возможно, сегодня вас ждет какая-то очень интересная информация, которая прольет свет на все происходящее ранее, что так удивляло. Ваша любознательность возрастет в разы, однако будьте осторожны, иначе можете прослыть сплетником и “пустословом”. В то же время Таро указывает на риск критики в адрес Раков. Окружающие могут начисто забыть все ваши успехи и заслуги и упрекать за глупые просчеты.

ЛЕВ – Башня

Башня предупреждает Львов о грядущих опасностях, которые могут коснуться деловой, бытовой или личной жизни. Что-то может случиться в этот день, и это напрочь выбьет вас из привычного ритма. При чем все происходящее спровоцировано вами самими. Грядут существенные перемены, возможно нежелательные и, скорее всего, внезапные но, только расчистив себе путь, можно двигаться вперед. Гороскоп на завтра пророчит, что вам придется набраться сил, убрать подальше свои комплексы и принципы, а также перешагнуть все препятствия.

ДЕВА – Четверка жезлов

Четверка жезлов символизирует гармонию, спокойствие и новые знакомства, которые подарят вам душевное тепло и моральное удовлетворение. Вам предстоит сегодня сказать правду человеку, которого вы боялись или опасались ранее. Только помните, главное – не лицемерить и не прятать свои спорные стороны. Если вы осознаете, что хочется сделать что-то хорошее, пусть оно будет полностью безумным и непривычным, делайте это с чистым сердцем и позитивным настроем.

ВЕСЫ – Смерть

Карта Смерть – весьма пугающая, но при этом в раскладе для Весов она сегодня невероятно позитивна. Смерть означает стремительные перемены к лучшему, приход в жизнь чего-то нового и духовное возрождение. Гороскоп на завтра говорит, что подошел к концу продолжительный жизненный цикл, и пришло время для нового. Вы полны надежд на будущее, и это не пустые надежды. Вам действительно даны все возможности для успеха.

СКОРПИОН – Рыцарь кубков

Этот день может пройти под знаком романтики. Вы можете встретить человека, перед шармом и обаянием которого просто не сможете устоять. Или этот шарм будете излучать вы сами. Возможно признание в любви, или же поощрение по служебной части жизни, и оно тоже будет связано с личными симпатиями к Скорпионам. Еще одно значение карты – проявление таких качеств, как сочувствие, доброта, готовность прийти на помощь. В пятницу ваше интуитивное чутье может быть особенно тонким. И, наконец, карта может предвещать встречу с хорошим другом, а также деньги, свалившиеся буквально с неба.

СТРЕЛЕЦ – Семерка кубков

Этот день может быть связан с морем позитивных эмоций. Вы будете увлечены, вдохновлены, заинтересованы новыми идеями, людьми и проектами. Вам захочется немедля реализовать всё задуманное. Но Таро предупреждают: сегодня нельзя верить ничему – ни чужим словам, ни собственным ощущениям. Это – иллюзия и обман. Приятно проведите этот день, а завтра забудьте обо всем.

КОЗЕРОГ – Туз денариев

Сегодня вам будет предоставлена помощь высших сил в полной мере. Эта карта посвящена, прежде всего, вещам материальным: финансам, заработку, имуществу, здоровью. Во всех начинаниях, связанных с этими сферами, вас ждет успех. Гороскоп на пятницу советует: постарайтесь запланировать как можно больше, это принесет вам череду новых побед. Кстати, обратите внимание на тех, кто окружает вас каждый день, но при этом не имеет весомого влияния, возможно, вскоре какой-то человек станет ключевой фигурой в вашей судьбе.

Водолей – Паж денариев

Этот день может принести вам новые перспективы финансового или карьерного плана. Могут поступить очень интересные предложения, касающиеся повышения по службе, или начальство решит как-то поощрить вас. В любом случае, этот день принесет повышение вашего социального статуса. Таро рекомендуют принимать все предложения, которые вы сегодня получите. Все они заслуживают доверия и ведут к успеху.

Рыбы – Туз Кубков

Этот день обещает вам много позитивных эмоций. Сегодня вы захотите любить и быть любимыми, возможно даже завязать новые романтические отношения. Если в личной жизни у вас уже все сложилось, источником вдохновения для вас может стать новое дело, которому вы захотите посвятить свое время. Гороскоп по Таро на завтра рекомендует проявлять фантазию и творческий подход, а также использовать этот день, чтобы восстановить отношения, которые ранее пошатнулись.