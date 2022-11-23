Гороскоп на 23 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 23 ноября 2022 года, по картам Таро предсказывает яркий и одновременно сложный день большинству знаков Зодиака. Он будет посвящен решению проблем и сложных задач.

Некоторым в среду особенно повезет и они быстренько разберутся с трудностями, в то время как другим грозит долговременная работа. В любом случае – будьте на стороже.

Овен – Отшельник

Сегодня вам захочется остаться одному. Сбежать от шумной компании – это то, о чем вы постоянно думаете в последнее время. Задумайтесь о путешествии в одиночестве. В таком случае вы сможете получить ответ на вопрос, который волнует вас.

Телец – Правосудие

Тельцам гороскоп по картам Таро обещает столкнуться с понятиями честности и долга. Вы знаете, какими истинами должны руководствоваться и идете по намеченному пути. Таро рекомендуют не изменять себе и оставаться на стороне света.

Близнецы – Семерка Кубков

Семерка Кубков говорит о возможности иллюзии и даже обмана в этот день. Но кто будет обманывать вас, или кого будете обманывать вы неизвестно. Есть шанс что, убедив себя в какой то истине или правильности идеи, вы будете лукавить с самим собой. Лучше сразу принять пусть и болезненную, но правду.