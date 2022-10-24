Гороскоп на 24 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Будьте готовы к том, что вам придется побороться за свое счастье и благополучие.

Овен – Туз Мечей

Помните, что молчание – это золото. Те, кто смеется над вами не стоят вашего внимания и эмоций. Проходите мимо них и не реагируйте на их слова. Вы сильны духом, но пока сами не до конца осознаете это. Концентрируйте мысли только на свое работе и внимательно всматривайтесь в лица людей. Глаза незнакомца подскажут вам истинный путь.

Телец – Пятерка Жезлов

Вы постоянно находитесь в поиске, но не знаете, что именно ищите. Будьте готовы к резким переменам. Совсем скоро ветер принесет вам новые мысли и идеи и у вас будет совсем мало времени, чтобы их воплотить. Вы можете повлиять на судьбы других людей, поэтому на ваших плечах лежить большая ответственность.

Близнецы – Рыцарь Денариев

Вы стоите под дождем и надеетесь, что он сможет смыть с вас все ваши неудачи и грехи. Но так не будет и вам придется самостоятельно искупать их. Будьте готовы к любым сложностям и будьте готовы проиграть бой, в котором вы даже не участвовали. Вы видите только то, что хотите видеть, но не пытаетесь понять саму суть.

Рак – Башня

Там, где живет зима и там, где холод и мрак вы не найдете своей истины. Отдайте свое богатство и отправляйтесь в свой путь только со своими мыслями. Не бойтесь идти наугад и не бойтесь свернуть не туда. Ваши ноги сами выведут вас на истинный путь. Если же вы остановитесь на перекрестке, то выдохните и прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце.

Лев – Десятка Жезлов

Ваши мысли, подобно воронам, летают в вашей голове и не могут осесть. Поэтому у вас все валиться из рук. Чтобы исправить это вам необходимо успокоиться и дать себе возможность отдохнуть. Лучшим решение для Львов будет – отправиться в путешествие и побыть наедине с собой. Подобно мужчине на карте, вы пытаетесь уместить в своих руках все, что только можете и это мешает вам взять что-то действительно важное.

Дева – Восьмерка Денариев

Пришло время вернуться домой. Но не в тот, где ваш ночлег и кров, а в тот, где ваша душа. Вы видите перед собой только размытый горизонт, который пугает вас. Все ваши пути и дороги привели вас не туда, куда бы вы хотели попасть, поэтому вы чувствуете себя разбито. Чтобы изменить это – достаточно просто сойти на бездорожье, не боясь поранить ноги о камни.

Весы – Король Мечей

Идущего на смерть – не спасти. Вор – всегда будет грабить, а тот, кто не способен любить не станет вашей судьбой. Перестаньте тратить время на тех, кому вы не нужны. Если вы не сделаете это в ближайшее время, то не сможете обрести тех людей, которые по-настоящему будут вместе с вами.

Скорпион – Двойка Мечей

Кто-то рядом с вами желает вам зла. Этот человек ворует ваши сны и пытается заменить вас, стать вами. Он вносит правки в ваши правила и закрывает ваши глаза на то, что может открыть вам правду. Подобно тени, он гасит свет. Пришло время увидеть истину и отвергнуть его, иначе вы потеряете не только себя, но и подвергнете опасности других.

Стрелец – Паж Денариев

Никто не дарит вам тепло, которое так необходимо вам для того, чтобы стать счастливым. Вы вините в этом всех, кроме себя, поскольку не верите в собственную неправоту. Вам необходимо искать причины в себе. Не отвергайте слова других людей и помните, что в любви всегда побеждает искренность, а правда всегда вырвется наружу.

Козерог – Страшный Суд

Пытаясь оправдать себя вы подвергаете других необъятному ужасу. Они боятся вас, ваших чувств и слишком сильных эмоций. Правда не всегда в силе. Порой всем нужна помощь, чтобы показать свою человечность.

Водолей – Паж Жезлов

Будьте внимательны к деталям. Прислушивайтесь к себе и перестаньте искать смыслы там, где их нет. Треснувшее зеркало невозможно склеить, а разрушенную жизнь собрать по кусочкам. Со временем вы остынете к тому, к чему не испытывали настоящих чувств, поэтому не пытайтесь сделать это искусственно.

Рыбы – Отшельник

Бегство – не даст вам ничего кроме потерь и разочарований. Вы тянете руки к цветам, но они сразу же вянут, вы пытаетесь стать кем-то и постоянно теряете себя. Не бойтесь собственных чудовищ и помните, что у ангела не может быть хвоста.