Гороскоп на 24 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на субботу, 24 сентября 2022 года, по картам Таро предсказывает сложный, неоднозначный и одновременно непредсказуемый день.

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов — это брошенный нам вызов, приглашение помериться силами, посоревноваться.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вас ждет непривычное задание, которое будет скорее похоже на какую-то борьбу. Для Овнов оно послужит жизненной проверкой. Не бойтесь, а приложите максимум усилий.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка Кубков

Восьмерка Кубков — это одна из трех карт “прорыва”, обозначающая печальное прощание. Кажется понемногу привычное окружение и образ жизни остаются в прошлом, а вы мыслями где-то в далеком непредсказуемом будущем. Запомните, это пойдет вам на пользу, но будет очень тяжело.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Денариев

Рыцарь Денариев олицетворяет состояние духа, характеризуемое усердием, терпением и настойчивостью. Сейчас вы готовы свернуть любые горы. Поэтому, пока можете – дерзайте. Берите самые сложные задания на работе, пробуйте себя везде. Все получится.

РАК – Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Вы достигли определенного уровня, к которому шли в последнее время. Знания и навыки, которые у вас появились, позволят вам чувствовать себя определенно хорошо.

ЛЕВ – Двойка Жезлов

Карта показывает, что мы хотим сохранить нейтральную позицию, однако ситуация вынуждает нас высказаться прямо и недвусмысленно. Сегодня вас ждет обычный день с его заботами и радостями, но вам просто все надоело. Стоит просто высказать свое мнению тем, кто виновен, по вашему мнению. Может быть даже самому себе.

ДЕВА – Семерка Мечей

Карта Семерка Мечей показывает, что сила познания, ясный, острый ум превращаются в хитрости и интриги, подлость и обман. Может вы выбрали для себя слишком интеллектуальный круг общения? Именно от нового окружения и исходит негатив. Попробуйте пообщаться с кем-то не так умным, как добрым. Это пойдет на пользу.

ВЕСЫ – Дьявол

Гороскоп по картам Таро сулит вам отказ от собственных убеждений. Дьявол обозначает ситуацию зависимости от кого-то или чего-то, слабую волю, постыдный провал благих намерений. Кажется, вы хотели больше не совершать былых ошибок и не играть с огнем? Так может быть уже и правда надо начать что-то для этого делать? Прекратите предавать сами себя.

СКОРПИОН – Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов — это карта победы, успеха, славы и “всенародного признания”, а от сюда и радости, удовлетворения. Пришло порадоваться своим достижениям и перейти к стадии победителя. Вы получили все, что хотели и даже больше.

СТРЕЛЕЦ – Паж Мечей

Валет масти Мечей означает разъяснение, прояснение ситуации, некую свежую струю, благодаря которой нам вдруг открывается истинный смысл происходящего, и даже самое запутанное дело становится простым и понятным. Есть одно но. Вы поймете суть только разрешив давние разногласия. Разобраться с ситуацией придется возможно даже путем конфликта.

КОЗЕРОГ- Верховная Жрица

Верховная жрица – карта, что олицетворяет наши неосознаваемые силы — интуицию, предчувствие, часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то. Сегодня ваша интуиция подскажет вам путь, который поможет получить от судьбы то, что вам предназначено. Более того, ваша внутренняя сила поможет также и другим.

ВОДОЛЕЙ – Сила

Сегодня в вас проснется ваш внутренний зверь. Вы будете рвать и метать на роботе и дома. И даже просто прохожее или люди в транспорте получат от вас. Дело в том, что Таро показывает агрессию, что проснулась в вас по отношению к людям. Умерьте пыл, иначе будут последствия.

РЫБЫ – Шестерка Мечей

Гороскоп по картам Таро обещает Рыбам вызов. Даже скорее приглашение помериться силами, посоревноваться. Помните, если вы сами начали борьбу, вы должны идти до конца. Сегодня есть серьезный шанс победить и вам это на руку.