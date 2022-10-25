Гороскоп на 25 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на вторник, 25 октября 2022 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака обещает нам удачный и динамичный день.

Овен – Колесо Фортуны

Наконец, после многих испытаний судьба улыбнется вам! Эта карта – одна из лучших в колоде. Ее название говорит само за себя.

Об этом пишет Слова и фразы.

Изменчивая дама Фортуна сегодня будет вашей спутницей. Что бы вы ни делали, за что бы ни брались, всё будет удаваться наилучшим образом. Сделайте сегодня как можно больше, и даже испытать удачу в лотерее. Но помните: это колесо – в постоянном движении. Успейте воспользоваться моментом!

Телец – Туз Кубков

Эта карта обещает помощь Неба в делах любовных, а также во всех вопросах, связанных с отношениями. Сегодня вы можете ощутить прилив вдохновения, вас могут посетить новые идеи. День обещает быть очень продуктивным и очень позитивным. Воспользуйтесь случаем, чтобы уладить все конфликты, а также гармонизировать отношения с любимым человеком. Кстати, чаша, парящий над ней голубь и гостия в его клюве символизируют “причастие любви духовной”.

Близнецы – Шут

Вам выпала первая карта колоды, обладающая самым большим потенциалом. Она имеет несколько “слоев”, высший из которых – снисхождение духа в материю, изначальное проявление идеи Творца. На более низком уровне карта означает начало нового пути к цели. Перед вами человек, отправляющийся в путь. С чистым сердцем, с добрыми намерениями, с верой в свои силы. Цель (горные вершины) далека, но у него есть необходимый опыт (котомка за плечами), он открыт миру (его нагота).

Рак – Маг

Эта карта символизирует высшую власть. Маг знает, как управлять стихиями природы и своими собственными порывами, он познал добро и зло и научился сохранять внутренний покой, независимо от того, что происходит вокруг. Конечно, вряд ли таких способностей можно достичь за один день, но нет никаких сомнений в том, что ваши возможности, а также ваше положение в обществе сегодня заметно укрепится. Возможно предложение руководящей должности или любая другая форма признания.

Лев – Пятерка Жезлов

Эту карту нельзя назвать позитивной. Она – о конфликте. Нельзя сказать, какую форму он примет, но сегодня вы можете столкнуться с необходимостью доказывать свою правоту, а также оказаться в ситуации соперничества или конкуренции. Не исключены семейные “разборки” и выяснение отношений с коллегами по работе. Еще одно значение карты – внутренняя борьба, связанная с переоценкой ценностей.

Дева – Королева Кубков

Сегодня вы можете повстречать утонченную, мудрую женщину, которая обладает развитой интуицией и пятым чувством. Или эти качества проявите вы сами. День может быть связан с прозрениями и получением очень важной информации – благодаря подсказкам извне или вашим собственным открытиям. Уделяйте особое внимание “знакам” – они будут очень красноречивы.

Весы – Девятка Денариев

Второе название карты – “Владыка материального достатка”. Эта карта обещает не только удовлетворение своим благосостоянием, но также позитив во всех проявлениях – на эмоциональном и ментальном уровне. Сегодня вы будете довольны всем, включая своё окружение, а также самого себя. Еще одно значение карты – отдых после тяжелого плодотворного труда, а также обретение самостоятельности в своей деятельности.

Скорпион – Пятерка Мечей

Эта карта имеет несколько “слоев”, но ни один из них нельзя назвать позитивным. Первый говорит о поражении в битве. Второй – о потере интереса к цели. Какое-то время назад у вас была мечта. Вы работали над ее осуществлением. И вот, наконец, вы получили результат, но он вам уже не нужен. Третье – закулисные интриги, месть и нечестная игра. Как бы там ни было, Таро рекомендуют сегодня быть честным с самим собой и с окружающими и оставаться на стороне света. В таком случае весь этот негатив не причинит вам вреда.

Стрелец – Семерка Мечей

Вам выпала карта, которая символизирует опасный компромисс. Сегодня вы можете согласиться немного, чуть-чуть, изменить своим принципам. Закрыть на что-то глаза, промолчать там, где надо было бы высказать свое мнение и так далее. В любой другой день это было бы вполне допустимо, но не сегодня. Такой компромисс грозит потерей авторитета и уважения к вам, понижением социального статуса и даже проблемами карьерного и финансового характера. Остановитесь, пока не поздно.

Козерог – Дьявол

“Веселенькая” карта, ничего не скажешь. Но на самом деле она не так страшна, как кажется. Ее главная тема – привязанность и зависимость. Настолько сильная, что из-за этого вы фактически становитесь рабом. Сегодня Таро предлагают вам проанализировать, что или кто связывает вас по рукам и ногам, сделать “оргвыводы” и освободиться от этих уз.

Водолей – Иерофант

Это карта высшей духовной власти. На ней изображен символический Папа Римский – духовный водитель миллионов. Разумеется, вряд ли вы сможете достичь такого авторитета за одни сутки, но ваш социальный статус, уважение к вам заметно возрастут. Окружающие будут воспринимать вас как мудрого человека и профессионала – прежде всего, в делах нематериальных. И будут обращаться к вам за помощью и советом.

Рыбы – Король Денариев

Этот день вы можете посвятить делам практического свойства. На карте изображен предприниматель, а также настоящий хозяин, который умеет зарабатывать и сохранить нажитое. Такие деловые качества сегодня потребуются и от вас. Займитесь решением бытовых вопросов, ремонтом, приведением в порядок сада или семейных финансов. Но не превращайтесь в скрягу и не забывайте о том, что деньги иногда можно тратить.