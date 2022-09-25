Гороскоп на 25 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Влюбленные

Возле вас появился незнакомец, который толкает вас на необдуманные поступки. Он, как Змей-искуситель пытается заставить вас делать то, что может повлечь за собой негативные последствия. Он нашептывает, что выбор за вами, но при этом продолжает свои манипуляции.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Двойка жезлов

Вы находитесь в нерешительности. У вас никак не получается принять решение, высказаться или просто наконец взяться за дело. Волноваться по этому поводу не стоит. В такие дни действительно лучше занять нейтральную позицию.

БЛИЗНЕЦЫ – Десятка жезлов

Этот день желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое. Либо вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым вначале. Но, если дело того стоит, соберитесь с силами и рискните.

РАК – Паж денариев

Вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали. “Держите нос по ветру” и реагируйте сразу, когда вам предложат, например, заключить выгодную сделку, оказать практическую помощь или моральную поддержку.

ЛЕВ – Король мечей

Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием – и поддержка вам обеспечена. Проявите свой ясный ум именно там, где ситуация очень давно требует решения.

ДЕВА – Туз денариев

Ловите миг удачи. Удача может выпасть вам где угодно. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

ВЕСЫ – Девятка жезлов

Можете смело встретить этот день хорошей порцией недоверия. Будьте начеку и не “раскрывайтесь” даже с той стороны, откуда не ждете опасности. А если у вас к тому же недавно была ссора с кем-то или иная неприятная ситуация, то вам надо особенно остерегаться впутываться в это дело снова.

СКОРПИОН – Туз кубков

Используйте этот день, чтобы сделать наконец решительный шаг или принять многообещающее предложение. Это особенно касается дел сердечных. Если вы умеете общаться с людьми и руководствоваться своим внутренним голосом, то счастье для вас может начаться в скором времени.

СТРЕЛЕЦ – Семерка мечей

Не исключено, что вас попытаются обокрасть. Ведя переговоры или подписывая договора, будьте особенно внимательны и прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не попасть впросак. Эта карта советует вам самому схитрить или блефовать, чтобы к вам отнеслись с должным уважением или не оставили в дураках.

КОЗЕРОГ – Верховная жрица

Не ищите ни объяснений, ни оправданий решениям, которые принимаете. Положитесь на интуицию. Не отдавай эту силу повседневным мелочам, цени каждую минуту наедине с собой, обращайся к внутреннему голосу. Храните ясность чувств и мыслей, будь добр к окружающим.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка кубков

Готовьтесь к огорчениям. Если вы уже заранее радовались чему-то или считали дело решенным, то этот день вас разочарует. Если вы потерпели разочарование в действительно серьезном деле, то примите свое поражение с честью и не скрывайте его перед другими. Чем честнее и искреннее вы поведете себя, тем скорее сможете обрести новую почву под ногами.

РЫБЫ – Королева денариев

Не слушайте никого, не позволяйте сегодня никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами. Вот и не забывайте о своих долгосрочных планах, и обрабатывайте свой виноградник терпеливо и усердно, чтобы он в один прекрасный день дал богатый урожай.