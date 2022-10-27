Гороскоп на 27 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Король Жезлов

На карте изображен “египетский король”. Он обладает властью, харизмой, уверенностью в себе, а также известной долей авторитаризма.

Об этом пишет Слова и фразы.

Король знает, как должен выглядеть этот мир, у него есть план преобразований, и он использует окружающих, чтобы воплотить свою картину мира в реальность. В контексте прогноза на день карта может указывать либо на вашу попытку контролировать процесс, либо на то, что вас будут использовать для участия в чьем-то мероприятии, не особенно интересуясь тем, как вы сами относитесь к этому.

Телец – Пятерка Денариев

Второй день подряд вам выпадает одна и та же карта. Это значит, что тема, озвученная вчера, актуальна для вас и сегодня. Повторим сказанное. Сегодня вы можете столкнуться с финансовыми трудностями. Возможно, в последнее время вы тратили больше, чем зарабатывали, и теперь вам приходится отказывать себе в каких-то удовольствиях. Или, наоборот, день будет связан с помощью тем, кто оказался в подобной ситуации. Карта также может указывать на самосожаление.

Близнецы – Королева Жезлов

Эта карта, как и Король Жезлов, также символизирует активные действия, но несколько иного рода. Сегодня вы можете столкнуться с необходимостью принятия важных решений. Вам понадобится вера в свои силы и настойчивость в достижении цели. Но Королева – это чувства, а не интеллект. Таро рекомендуют руководствоваться интуицией и “велением сердца”.

Рак – Восьмерка Мечей

Главная тема карты – предрассудки и их последствия. На ней изображена обнаженная женщина (символ беззащитности) в прозрачном шаре, который вот-вот проткнут мечи. Женщина попала в эту непростую ситуацию из-за собственных предубеждений и ментальных установок. На самом деле, никакой опасности нет – есть лишь иллюзия опасности. Сегодня Таро рекомендуют вам отказаться от стереотипов и пересмотреть свое отношение к людям, которых вы считаете недоброжелателями или врагами. Посмотрите на них непредвзято, и вы поймете: каждый человек обладает качеством, заслуживающим уважения.

Лев – Колесо

Эта карта имеет, как минимум, 2 значения. Во-первых, это Колесо Фортуны – знак удачи и тотального везения, которое может сопровождать вас сегодня. Во-вторых, это указание на “механичность” в вашем отношении к собственной судьбе. Не исключено, что вы являетесь фаталистом. Вы слепо верите в судьбу, в гороскопы и в неизбежность каких-то событий в вашей жизни, забывая, что каждый человек наделен свободой выбора, а значит, и возможностью корректировать судьбу. Таро рекомендуют подумать об этом.

Дева – Королева Мечей

На карте изображена женщина, которая, во-первых, стремится к независимости, во-вторых, к совершенству. Сегодня вам предлагается пересмотреть свое отношение и получить новую степень свободы. Обратите внимание: головной убор женщины наводит на мысль о клетке ума. Она стала узницей своих собственных рамок и перфекционизма. Позвольте себе быть собой. Чтобы быть успешным, не обязательно быть идеальным.

Весы – Пятерка Кубков

На карте изображена девушка в состоянии полного разочарования и отчаяния. Перед ней 3 пустых чаши, за ней – 2 полных. Сегодня вы можете осознать, что ваши ожидания не оправдались. Вы рассчитывали на что-то или на кого-то, но увы. В этом контексте Таро рекомендуют вам, во-первых, отказаться от проецирования собственных представлений о мире на других людей. По большому счету, каждый из нас живет в собственном мире.

Скорпион – Королева Кубков

Эта карта символизирует человека, который полностью полагается на чувства, а не на разум. Сегодня вы можете погрузиться в собственный внутренний мир – причем, так глубоко, что рискуете потерять связь с реальностью. Скорпионы любят подобные состояния, но Таро рекомендуют сегодня не увлекаться им. От вас может потребоваться рациональное решение, так что время от времени поднимайтесь на поверхность со своих глубин подсознания.

Стрелец – Туз Мечей

Сегодня вы можете получить возможность для серьезного прорыва. Возможно внезапное прозрение или озарение. Вы можете воскликнуть “Эврика!” – настолько неожиданной будет идея, которая придет вам в голову. Карта означает особое состояние просветления ума. Таро рекомендуют помнить: в отличие от вещей материальных, мысль не ограничена ничем. Она свободна в своем полете. Воспользуйтесь подвижностью ума, которую дарит этот день.

Козерог – Шестерка Жезлов

Эта карта обещает вам победу и триумф. После долгой битвы вы добились своей цели, вы доказали, что лучше, эффективнее, профессиональнее, находчивее своих оппонентов, соперников и врагов. Так что веселитесь и почивайте на лаврах. Но главное – не превращайтесь в тирана и деспота. Обратите внимание на выражение лица победителя. В нем угадывается жесткость, если не жестокость. Не позволяйте своим амбициям всё испортить.

Водолей – Девятка Кубков

Карта не нуждается в особых комментариях. Это праздник жизни, веселье, пир, вино, бог виноделия Бахус. Сегодня Таро обещают вам череду простых земных удовольствий – вечеринку, приятное общение, поход в кино, отдых на море и прочие радости жизни. Карта также несет совет пересмотреть свое отношение к действительности и перестать относиться к жизни слишком уж серьезно. Радуйтесь простым вещам и не слишком заботьтесь о завтрашнем дне. Решайте вопросы по мере их поступления.

Рыбы – Двойка Денариев

Сегодня вам предстоит “жонглировать” задачами и предложениями, проявлять гибкость и умение делать несколько дел одновременно. На карте изображен человек, направляющийся к своей цели (ажурный шар впереди него), но путей ее достижения несколько. В этот день вам придется выбирать и оценивать разнообразные возможности, а их будет много.