Гороскоп на 27 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Кое-кому гороскоп сулит гармонию с миром и окружением, а другим представителям зодиакального круга он принесет разочарования и невзгоды.

ОВЕН – Верховный жрец

Эта карта олицетворяет мир веры и глубочайшего доверия, основывающегося на непоколебимости избранных ценностей. Кажется все, что вы исповедовали в последнее время и есть ваш путь, а продолжить его – ваша судьба.

ТЕЛЕЦ – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов соответствует периоду мира и покоя, во время которого мы раскрываемся навстречу жизни и ее радостям. Самый трудный этап прошел и после него остались только хорошие воспоминания. Теперь вас ждет полная гармония.

БЛИЗНЕЦЫ – Семерка Жезлов

Карта означает, что мы подверглись нападению сильнейших противников. Она также говорит что шанс победить есть, а вы находитесь в более выгодном положении. Главное, хорошо продумать ходы, и тогда враг получит по заслугам.

РАК – Повешенный

Гороскоп по картам Таро дает вам возможность почувствовать себя живым. Вы сами избрали для себя такое состояние – неудобство, и даже дискомфорт. Именно так вы имеете возможность видеть мир с новой точки зрения. Более того речь идет о принципиально новом взгляде, без привязки к общепринятым ценностям.

ЛЕВ – Восьмерка Жезлов

Восьмерка жезлов отражает порядок и гармонию во всех сферах жизни, способность достигать поставленных целей и полностью контролировать происходящие вокруг события. И так, сегодня вы не импульсивный и эмоции держите при себе. Это даст возможность просчитать все возможные варианты развития событий, выяснить, кто из окружающих может помочь вам.

ДЕВА– Колесо фортуны

Колесо Судьбы предстает либо как символ нашей зависимости и беспомощности перед судьбой, либо как жизненный урок. Кажется, пришел момент, который вас проучит, в этой ситуации вы окажетесь бессильны. Вам придется принять рок. Со временем он послужит моментом, вспоминая о котором, вы больше не станете ошибаться.

ВЕСЫ – Двойка Кубков

Гороскоп по картам Таро обещает вам приятные романтические связи. Двойка Кубков означает соединение влюбленных. Люди тянутся к вам, поэтому и вы должны пойти на встречу. У вас намечается период нового знакомства, который много чего поменяет в вашей жизни.

СКОРПИОН – Пятерка Кубков

Пятерка Кубков – это карта печали, боли, отчаяния и меланхолии. Сейчас у вас сложное эмоциональное состояние, связанное с кое-какой потерей. Вам нужно просто это пережить – все приходит и уходит, ничего не вечно.

СТРЕЛЕЦ – Валет Денариев

Карта обозначает некий шанс, некий толчок к действию. Вам поступит интересное предложение по работе, которое в будущем обещает материальный успех. Не упустите шанс.

КОЗЕРОГ – Девятка Жезлов

Девятка Жезлов означает упрямство, сопротивление какой-либо ситуации или событию, от которых мы ожидаем лишь неприятностей. Даже не думайте не принимать того, что дали звезды. Они плохого не посоветуют. Чаще всего судьба готовит вам именно то, что нужно.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Мечей

Эта карта означает обострение конфликта, мерзкий скандал, “удары ниже пояса”, низость и подлость. Сегодня вас что-то обидит, и вы пойдете в наступление. Даже не думайте плести интриги и клевать на коллег. Все может закончится для вас даже более травматично, чем для них.

РЫБЫ – Валет Кубков

Карта олицетворяет некий импульс, толчок, шанс. Звезды дарят вам успех в делах, приглашения к которым поступят сегодня, а также в любви. Если заметите что-то подобное на горизонте – не упустите.