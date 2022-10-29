Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака: день большого везения и неожиданных встреч

Овен

Вероятно, что небольшое недомогание в начале дня не повлияет на моральный настрой. Вы пожнете плоды собственных усилий, приложенных в этом месяце.

Об этом пишет Слова и фразы.

Семейная жизнь дарит радость взаимного доверия и душевного комфорта. Этот период противопоказан для разного рода путешествий, переездов и перемены места жительства. Будьте предельно осторожны и бережны по отношению к своему здоровью.

Телец

Вероятны перспективные изменения в вашей жизни. Возможно вам повезет в любви: можете жениться – все должно сложиться хорошо. Если предложат более интересную работу – соглашайтесь, даже если получить прибыль сразу не удастся.

Близнецы

Вероятно, именно теперь ваши поиски и раздумья могут обрести конкретную форму. Кроме того, вполне стабильным станет и ваше финансовое положение. Не упустите момент, благоприятный для реализации самых смелых и фантастических планов. Если не допустите промедления и растерянности, ваш жизненный успех будет прочным и надежным.

Рак

Положение планет одарит Раков созидательной энергией. Вероятно, многих представителей данного знака сегодня будут отличать напористость, готовность к нападению, подозрительность. Возможно успешное исправление безнадежных ситуаций. День позволит мгновенно реагировать на изменение обстоятельств. Пора завершить начатые дела. Приступайте к обдумыванию новых проектов. Не позволяйте себе бездействовать, лениться.

Лев

Наступает время платы по счетам. В корне изменятся ваши отношения с близкими людьми: они станут глубже и искренней. Кстати, друзья сыграют очень серьезную роль в вашей жизни. Положительный или отрицательный знак этого дня будет зависеть оттого, какие отношения с окружающими вам удалось выстроить к настоящему времени.

Дева

Этот день располагает к учебе, духовному и интеллектуальному развитию. Звезды настоятельно рекомендуют Девам повышать свой образовательный уровень, так что для поступления на курсы, для самообразования лучшего времени не найти.

Весы

Вероятно, ваши дела будут в порядке. В контактах может быть полное понимание. Ваши возможности значительно возрастут практически по всем. Постарайтесь не испортить сложившиеся отношения с коллегами. Пожалуй, сейчас лучше уступить.

Скорпион

Этот день символизирует самоопределение. Расположение планет поможет Скорпионам найти свой единственный путь к успеху. Ставя перед собой новую цель, имейте в виду: она должна быть очень четкой. Не пытайтесь попасть сразу в нескольких зайцев – это обернется против вас.

Стрелец

Благоприятно начало важных дел, все начатое прекрасно удается. Можно увлечь за собой множество народа. Вам следует проявить всю свою выдержку, тем более если вы решили что-то радикально изменить в своей жизни. Обопритесь на собственную интуицию, здравый смысл и понимание ситуации.

Козерог

Вероятно, что сегодня отношения с родственниками и членами семьи упрочатся, их успехи порадуют вас. Особенно удачно будет складываться жизнь у ваших детей: они обретут твердую почву под ногами, сделают серьезный рывок в учебе или утвердятся на профессиональном поприще, найдут свою пару и, возможно, обзаведутся потомством. Если у вас имеются враги, недоброжелатели, которые мешали вам жить, можете успокоиться – в ближайшее время они вам не навредят.

Водолей

Вероятно, что от партнеров многое будет зависеть в вашей карьере. Вам не следует обращать внимание на сплетни и завистливый шепот за спиной. Общайтесь со всеми ровно, не отдавая кому-либо предпочтение, и сбережете свою репутацию.

Рыбы

Сегодня резко активизируются игроки, брачные аферисты и прочие любители приключений. Они могут ввести в заблуждение многих Рыб. Главное – не принимать скоропалительных решений и гнать тех, кто сулит вам легкие деньги. Если же вы сдержитесь, то через день-другой удача будет с вами.