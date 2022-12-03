Гороскоп на 3 декабря 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на субботу, 3 декабря 2022 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака подскажет вам к каким испытаниям нужно быть готовыми.

ОВЕН – Восьмерка мечей

Непростая карта выпала представителям этого знака Зодиака. Гороскоп на завтра говорит, что вы можете оказаться в ситуации, когда будете связаны по рукам и ногам, а заклятые враги активизируются.

Об этом пишет Слова и фразы.

Возможно, ваше желание постоянно все умалчивать помешает вам дать им отпор. Голос интуиции замолчит, а перед вами встанет неопределенность. Карта имеет несколько значений. Во-первых, это пауза, бездействие. Скорее всего, вынужденное. Во-вторых, это опасность. В-третьих, отсутствие помощи.

ТЕЛЕЦ – Девятка денариев

Наконец, после тяжелого дня и целой рабочей недели, судьба дарит вам прекрасную возможность для радости и удовлетворения. Сегодня вы будете довольны тем, что имеете, в том числе материальным достатком, а также состоянием своих дел, своим окружением и самим собой. Будет уверенность в себе и в завтрашнем дне, а также новые радужные перспективы. Воспользуйтесь этим мега-позитивным днем и его возможностями.

БЛИЗНЕЦЫ – Туз денариев

Вам выпала прекрасная карта! Туз означает помощь всех высших сил и судьбы в важном деле, толчок, импульс к позитивным преобразованиям. Гороскоп на субботу уточняет, что масть Денариев символизирует финансовую и материальную составляющую жизни: деньги, имущество, здоровье. Именно все вышеперечисленное в этот день начнет умножаться. Таким образом, сегодня вам предоставляется уникальная возможность изменить к лучшему свою жизнь, привести ее в порядок и насладиться плодами своего труда.

РАК – Маг

Эта карта символизирует высшую власть. Маг знает, как управлять стихиями природы и своими собственными порывами, он познал добро и зло и научился сохранять внутренний покой, независимо от того, что происходит вокруг. Конечно, вряд ли таких способностей можно достичь за один день, но нет никаких сомнений в том, что ваши возможности, а также ваше положение в обществе сегодня заметно укрепятся. Возможно предложение руководящей должности или любая другая форма признания. При этом всем вам совершенно нельзя задирать нос.

ЛЕВ – Пятерка жезлов

Эту карту сложно назвать позитивной, но при этом именно ее помощь пригодится вам в достижении истины. Гороскоп на сегодня для Львов предупреждает о конфликте. Нельзя сказать, какую форму он примет, но в субботу вы можете столкнуться с необходимостью доказывать свою правоту, а также оказаться в ситуации соперничества или конкуренции. Не исключены семейные “разборки” и выяснение отношений с коллегами по работе. Еще одно значение карты – внутренняя борьба, связанная с переоценкой ценностей.

ДЕВА – Дама кубков

Сегодня вы можете повстречать утонченную, мудрую женщину, которая обладает развитой интуицией и пятым чувством. Или эти качества проявите вы сами. День может быть связан с прозрениями и получением очень важной информации – благодаря подсказкам извне или вашим собственным открытиям. Уделяйте особое внимание “знакам” – они будут очень красноречивы. Человек, который совершенно внезапно встретится на вашем пути может сыграть довольно весомую роль в дальнейшей жизни, помните об этом.

ВЕСЫ – Дама Мечей

Гороскоп на завтра, субботу, говорит, что у вас может возникнуть сильное желание стать независимым, и именно в этот день вы начнете действовать. Весы будут пользоваться своим острым умом, чтобы разрубить все оковы, чтобы выйти на новый уровень и вдохнуть воздух свободы. Не исключено, что в этот день вы будете нуждаться в чьей-то духовной помощи, но непременно получите совет, который вам будет по-настоящему полезен. Таро рекомендуют не вести войну против всего мира и иногда пользоваться обаянием и чувством юмора

СКОРПИОН – Солнце

Скорпионам в этот день повезет по-крупному, ведь вам выпала одна из лучших карт колоды! Солнце символизирует высшее достижение, успех, признание заслуг и даже славу. Карта говорит об истинном счастье, которое возможно, только если воспринимать мир чистым, детским сознанием, не омраченным амбициями, властолюбием и эгоизмом. Сегодня вы можете осознать что-то очень важное и даже в каком-то смысле заново родиться.

СТРЕЛЕЦ – Колесница

Колесница означает значительный рывок вперед. Гороскоп на сегодня по картам Таро советует Стрельцам проявить терпение и максимальную внимательность. Вы пытаетесь составить собственную картину мира по маленьких пазлах, складывая их один к другому. Но не бойтесь серьезных решений – рвите, говорите четко, можете смело просить у судьбы даров, но при этом следите за собой и не указывайте другим на их незначительные ошибки.

КОЗЕРОГ – Шестерка мечей

Гороскоп по картам Таро готовит вам перемены. Карта, которая выпала вам, значит, что совсем скоро вы сможете достичь новых берегов. Пока вы находитесь где-то на середине между полной радостью и печальным прощанием. Какой из этих вариантов в конце концов выбрать – зависит только от вас и вашего мировоззрения. В субботу вам стоит рискнуть и сделать какой-то шаг, которого вы ранее очень боялись.

ВОДОЛЕЙ – Десятка Мечей

Эта карта обозначает искусственный, иногда насильственный конец, то есть наступающий “не в свое время”. Вас ждет боль и резкие негативные переживания. Так всегда бывает когда речь заходит о расставаниях или потерях. Что-то поменяется в вас и в вашем восприятии мира. Главное – не бойтесь перемен. Карты Таро советуют вам как-то временно изолировать себя от внешних раздражителей и оградиться от возможных конфликтов, иначе взрывной настрой может спровоцировать огромную беду.

РЫБЫ – Император

Гороскоп по картам Таро сулит вам стремление к твердой почве под ногами. Именно эта карта символизирует то, что в ближайшее время вы сможете осуществить свои планы. У вас уже есть четкая концепция, вы готовы настойчиво и решительно действовать, а также – нести ответственность за свои решения. Никто ничего не подарит – будьте готовы приложить усилия, но результаты непременно оправдают все ожидания.