Гороскоп на 3 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Однако, многие могут столкнуться с неприятным чувством незавершенности дел.

ОВЕН – Туз Жезлов

Согласно гороскопу на пятницу, Овнам предстоит важный разговор с человеком, у которого у них накопился набор претензий. Хотя эти претензии в большинстве своем необоснованны, они все же могут серьезно повлиять на жизнь Овнов. Гороскоп рекомендует не бояться выразить свои чувства, но внимательно выслушать ответную реакцию.

ТЕЛЕЦ – Шестерка Денариев

Карта, о которой идет речь, не является полностью благоприятной, однако она относится к позитивным символам. Тельцы, вероятно, сегодня получат щедрые подарки от судьбы, но гороскоп на завтра указывает на то, что эти награды могут быть не вполне заслуженными. Возможно, вас ожидают похвала и успех за прошлые достижения, но вы сами понимаете, что почти ничего не сделали для их достижения.

БЛИЗНЕЦЫ – Влюбленные

Гороскоп на сегодня для Близнецов указывает на необходимость перемен в личной жизни. Возможно, вы застряли на каком-то этапе отношений и не хотите ничего менять. Однако, если вы не пересмотрите свои приоритеты, вы рискуете потерять что-то очень важное для вас.

РАК – Четверка Жезлов

У Раков сегодня очень положительная карта – “Четверка Жезлов”. Она символизирует гармонию, уверенность в себе, равновесие и наслаждение результатами своего труда. Сегодня вы можете наслаждаться миром и отдыхом, не беспокоясь о каких-либо неприятностях и затруднениях. Трудности позади, можно расслабиться и наслаждаться жизнью.

ЛЕВ – Четверка Мечей

У Льва же на карте “Четверка Мечей”, что символизирует отчуждение от мира. Вы можете чувствовать, что отказываетесь от своих чувств и “похоронили себя заживо”. Гороскоп на завтра предупреждает вас: не отгораживайтесь от мира, иначе вы можете подорвать свою репутацию и когда вернется желание что-то делать, никто уже не поверит в ваши силы.

ДЕВА – Десятка Жезлов

Вам нужно принять больше ответственности за свою жизнь, а не перекладывать ее на других людей. Недавно вы, возможно, чувствовали себя измотанными физически или эмоционально и пытались избежать сложных ситуаций. Однако, не стоит прятать голову в песок, в конечном итоге правда всегда выйдет наружу и может повредить вам.

ВЕСЫ – Рыцарь Кубков

Весы застряли в одном и том же периоде жизни и нуждаются в изменениях. Сегодня ситуация изменится, возможно, появится новое предложение или появится новая любовь. Примите эти перемены и сделайте шаг вперед к новым возможностям.

СКОРПИОН – Шут

Карта Шут для Скорпиона означает, что вы должны быть открыты для новых возможностей и готовы использовать шансы, которые предлагает жизнь. Не бойтесь новых приключений, они принесут вам только положительные эмоции и опыт. Ваше открытое отношение к жизни и доверие к ней способствуют благоприятному исходу.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Девятка Кубков представляет собой успех в материальных делах, достаток, удовлетворение как эмоциональное, так и интеллектуальное. Она также символизирует хорошее физическое здоровье и любовь к наслаждениям. Ваше желание сбудется сегодня, но вы должны будут что-то пожертвовать. Однако, жертвы будут оправданы полученными результатами.

КОЗЕРОГ – Правосудие

Карта “Правосудие” символизирует баланс, честность и непредвзятое отношение к событиям. Если вы вытащили эту карту, то в вашей семейной и деловой жизни должна наступить справедливость. Гороскоп может предсказывать начало нового цикла равновесия и гармонии в вашей семье, а также успехов в работе. Вы получите то, что вы заслужили по праву.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Мечей

Карта, которую получили Водолеи в своей раскладке на пятницу, указывает на деградацию, разрушение и потерю, но также содержит положительный аспект: через неудачи судьба подсказывает, что в неблагоприятных обстоятельствах нужно спасать то, что действительно ценно и важно. Не уделяйте внимания мелочам – в вашей жизни все наладится только тогда, когда вы правильно расставите приоритеты.

РЫБЫ – Смерть

Для Рыб символом гороскопа является Смерть, что означает переход на новый этап жизни. Однако неизвестно, куда приведет этот этап – вверх или вниз, потому что все зависит от ваших прошлых поступков. Вы начинаете новый период и вам нужно расстаться с прошлыми амбициями и мечтами. Если они не осуществились за длительное время, значит, это не судьба. Попытайтесь понять, что пошло не так и поставьте перед собой новые цели.