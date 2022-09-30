Гороскоп на 30 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на пятницу, 30 сентября 2022 года, по картам Таро говорит, что Скорпионам день принесет позитивные перемены, а Рыбам не стоит никому доверять.

Овен – карта дня Таро “Король жезлов”

Благоприятный день для развития вашей карьеры. Вы отлично себя зарекомендуете перед руководством, так что можете рассчитывать на премию, повышение и развитие перспектив.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Четверка жезлов”

В этот день будьте готовы к приятным известиям и удаче. То дело, над которым вы усердно работали, даст свои положительные результаты. День принесет определенность.

Близнецы – карта дня Таро “Страшный Суд” (в перевернутом положении)

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.

Рак – карта дня Таро “Королева пентаклей”

Судьба решила щедро наградить вас. В этот день ваше материальное положение может ощутимо и надолго улучшиться. Немаловажную роль в этом сыграет какая-то влиятельная женщина.

Лев– карта дня Таро “Четверка кубков”

Противоречивый день. С одной стороны, он принесет много позитивных событий, но с другой – вы не будете этим довольны. Постарайтесь преодолеть апатию, занявшись, к примеру, спортом.

Дева– карта дня Таро “Пятерка кубков”

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Весы– карта дня Таро “Семерка жезлов”

Вам придется защищать свои интересы. Окружающие планируют претендовать на то, что вам принадлежит, проверяя вас на прочность. Но вы сумеете отстоять свою точку зрения.

Скорпион– карта дня Таро “Шестерка мечей”

Этот день принесет позитивные перемены, после которых вы почувствуете облегчение. Дела, которые вас беспокоили последнее время, разрешатся сами собой, без вашего участия.

Стрелец – карта дня Таро “Восьмерка мечей” (в перевернутом положении)

В этот день вы почувствуете бессилие и неуверенность в каком-то вопросе. Вам может показаться, что вы не в состоянии повлиять на сложившуюся ситуацию, хотя на самом деле это не так.

Козерог– карта дня Таро “Смерть” (в перевернутом положении)

Будьте готовы, что события этого дня будут буквально выбивать вас из колеи. И чем сильнее вы будете пытаться влиять на ситуацию, тем больше проблем появится. Лучше просто переждать.

Водолей– карта дня Таро “Тройка пентаклей”

Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.

Рыбы– карта дня Таро “Королева мечей” (в перевернутом положении)

Этот день принесет споры и выяснения отношений. Против вас могут быть направлены интриги и сплетни, посеянные какой-то влиятельной женщиной. Старайтесь никому не доверять.