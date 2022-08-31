Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: кому сегодня неожиданно повезет

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака помогут вам эффективнее планировать свой день и не упустить .

Овен

День перемен, начала любого важного дела. Возможно, вам предложат новую должность.

Об этом пишет Слова и фразы.

Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваше беспокойство и тайные страхи неоправданны. Трудолюбия и усердия вам не занимать, а это как раз то, что в данный момент особенно необходимо.

Телец

Этот день является началом трудного противоречивого периода, когда отношения с коллегами и близкими людьми будут проверяться на устойчивость и потребуют переоценки. Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Ваша способность к самопожертвованию сейчас окажется необходимой и для них, и для вас. Обратите внимание на здоровье.

Близнецы

День в целом благоприятный. Вы сможете проявить свои возможности во многих начинаниях. Ваши целеустремленность и трудолюбие принесут в скором будущем хорошие результаты. Возможно, ваш партнер решил вас чем-то удивить. Это может не понравиться, так как вам трудно примириться с мыслью, что новшество предложили не вы. Не оставляйте без внимания заботу ближних о вас.

Рак

Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Возможна удача в коммерческих делах. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Действуйте старыми, проверенными способами, избегайте нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать, – и успех будет за вами.

Лев

Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Звезды предупреждают, что период испытаний для вас еще не закончился. Вероятна поддержка и понимание людей, которых вы не считали своими союзниками. Вторую половину дня лучше провести вне дома. Вам полезны прогулки, в результате ваше настроение улучшится, а это не может не радовать членов вашей семьи.

Дева

Этот день пройдет под знаком обмана и недоразумений. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вы скорее всего получите ободряющее известие и сможете начать выгодное дело, которое ваши завистники упустили из своих рук.

Весы

Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи – делайте все преимущественно сами. Сегодня могут быть достигнуты договоренности, о которых раньше вы только мечтали. Друзья и коллеги оценят вас по достоинству.

Скорпион

Сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня.

Стрелец

В семье вновь воцарятся мир и согласие. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен, поездок.

Козерог

Вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил, интеллекта и капитала. Благоприятны новые контакты с партнерами, которые принесут доход в будущем. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Духовно развитые люди способны на пророчество.

Водолей

От вас потребуется способность адаптироваться в трудных условиях. Велика вероятность серьезных перемен в вашей жизни. Этот процесс будет болезненным, поэтому нужно поберечь свои нервы и не торопить события. Новые дела затруднены, разберитесь с прежними и только наметьте перспективы на будущее.

Рыбы

Первая половина дня может быть благоприятной. Нельзя проявлять пассивность, но и не стоит суетиться. В этом случае вам удастся реализовать намеченные на день планы. Звезды предлагают именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения и увлечения общим делом. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми, хотя видимых причин для них нет.