Гороскоп на 31 декабря 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на субботу, 31 декабря 2022 года, по картам Таро предсказывает неоднозначный, но вполне продуктивный день практически всем знакам Зодиака.

ОВЕН – Тройка Жезлов

Тройка Жезлов объединяет в себе два контекста – во-первых, это долгий и трудный путь, который ведет к вершине сквозь многочисленные преграды, и, во-вторых, это широкий обзор окружающего мира, открывающий перед представителями этого знака Зодиака новые горизонты.

Об этом пишет Слова и фразы.

Гороскоп на субботу пророчит Овнам активный день и щедрое вознаграждение, если вы сумеете преодолеть все трудности и духовные барьеры.

ТЕЛЕЦ -Шестерка Денариев

Эта карта обещает вам легкое разрешение финансовых проблем и предоставление необходимой помощи в важном на данный момент вопросе. Гороскоп на сегодня говорит, что благодаря собственным усилиям, деловым талантам, целеустремленности и уму вы сумеете обеспечить себе хороший уровень благосостояния. Более того возможно даже придется помогать другим, ведь отныне у вас будут все условия для этого.

БЛИЗНЕЦЫ – Королева Мечей

Вам выпала интересная карта, в особенности с точки зрения духовной составляющей жизни. Королева Мечей предрекает Близнецам активное стремление к идеалу и борьбу за собственную независимость. В субботу вы можете предпринять реальные шаги, чтобы получить больше свободы – прежде всего, в плане принятия решений. Методично вы будете обрубать одну за другой цепи, сковывающие ваши движения.

РАК – Повешенный

Карта показывает степень свободы человека и указывает на многочисленные ограничения, а также запреты. Жизненная ситуация у Раков существенно изменилась: поставленная цель не достигнута, потому что была остановлена обстоятельствами или вашими же ошибками. Вы зашли в тупик или находитесь, что называется, в “подвешенном состоянии”, поэтому постоянно чувствуете себя, словно в ловушке..

ЛЕВ – Башня

Башня предупреждает Львов о грядущих опасностях, которые могут коснуться разных сфер их жизни. Гороскоп на завтра обещает, что субботу может преподнести ряд неожиданных событий, которые способны напрочь выбить вас из привычного ритма. Но не стоит отчаиваться – все ваши проблемы настолько мелкие и несущественные, что их решение не будет вас обременять. К тому же, исход событий принесет массу положительных эмоций под конец дня.

ДЕВА – Четверка Денариев

Сегодня Таро рекомендуют вам подумать о своем отношении к деньгам и другим материальным ценностям. На карте изображен типичный скряга. Нет никаких сомнений в том, что он заработал богатство собственным трудом, и в этом смысле он заслуживает уважения. В то же время, став богатым, он потерял покой и сон. Излишняя привязанность к материальным ценностям не принесет в вашу жизнь счастья, и вам стоит всегда обращать внимание на этот момент.

ВЕСЫ – Двойка Мечей

Двойка Мечей символизирует наступление периода страсти и эмоциональный всплеск. Вероятно, что в вашу жизни придет новое любовное увлечение, которое затянет вас с головой. Не стоит держать в себе то, что так яростно рвется наружу. Иными словами, любовная страсть (да и вообще любая страсть) обязательно должна быть “выплеснута” из души: в противном случае человек просто не сможет нормально жить и работать.

СКОРПИОН – Солнце

Эта карта предсказывает награду и уверенность в будущем. Гороскоп на завтра твердит вам об исполнении желаний и воплощении задуманных планов в жизнь. Скорее всего, вы получите приятную новость, которая хоть и выбьет ненадолго вас из привычной жизненной колеи, но подарит поистине незабываемые эмоции и впечатления.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Карта Девятка Кубков обозначает период, когда человек испытывает неподдельную радость от всего, что происходит вокруг. Безудержное веселье – девиз вашего субботу, который, если верить Таро, пройдет легко и беззаботно. Даже робота будет доставлять удовольствие, ведь все поставленные задачи будут без труда и каких-либо преград удаваться.

КОЗЕРОГ – Восьмерка Жезлов

Этот день может стать днем перемен – перемен к лучшему. Или известий о таких переменах. Проблема, которая не решалась на протяжении долгого времени, сегодня разрешится легко и просто. Все будет происходить быстро. Перед вами возникнут новые перспективы, возможно, вы получите интересные предложения. Тщательно обдумывайте их, но при этом не спешите отказываться.

ВОДОЛЕЙ – Суд

Несмотря на мрачноватое название, на самом деле это хорошая и весьма положительная карта. В этот день может “воскреснуть” что-то, что вы давно “похоронили”. Внезапно новое развитие может получить проект, на котором вы давно поставили крест, или возродится старая дружба, короче говоря произойдет что-то такое, что даст старт новому витку вашей жизни. Кроме того, сегодня вы сможете простить тех, на кого держали обиду.

РЫБЫ – Звезда

Звезда – это карта надежды, мудрости и понимания высших взаимосвязей всего, что происходит в жизни. Она указывает, что вы в данный момент делаете или планируете вещи, результаты которых проявятся лишь в весьма отдаленном будущем, при этом в корне изменив вашу жизнь. Вероятно, что-то новое ворвется в судьбу, подарив ей совершенно новые краски, хоть и избавит вас от прежнего спокойствия.