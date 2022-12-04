Гороскоп на 4 декабря 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 4 декабря 2022 года по картам Таро, для всех знаков Зодиака.

ОВЕН – Десятка кубков

У вас будет причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Паж денариев

Эта карта означает начальную стадию материального предприятия. Возможно, вы начинаете мастерить физический объект или начинаете проект, включающий садоводство, питание, диету или физкультуру.

БЛИЗНЕЦЫ – Дама мечей

Вам может удастся самый фантастический трюк. Если вы до сих пор чувствовали себя стесненной, зависимой от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и раз навсегда освободиться от всего этого.

РАК – Двойка кубков

День пройдет под знаком глубокой симпатии, любви, душевного контакта или примирения. Настройте свои внутренние антенны на прием – и возможно, вам доведется снова влюбиться. Если у вас уже есть любимый человек, то вы сможете пережить с ним новую весну вашей любви.

ЛЕВ – Паж жезлов

Паж объявляет о новом начинании в каком-либо деле или проекте. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

ДЕВА – Дама денариев

Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.

ВЕСЫ – Рыцарь жезлов

Вам предстоит жаркий день. Либо ваш бурный темперамент даст о себе знать, и вам захочется “все и сразу”, либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Даже если это всего лишь шум из за пустяков, вы можете дать волю своим чувствам.

СКОРПИОН – Четверка кубков

Когда эта карта появляется в раскладе – вы многим в своей жизни разочарованы. Внимательно проследите за своим настроением. Какая нибудь дурацкая мелочь может вызвать у вас обиду, насморк или даже изжогу. И даже если у вас действительно есть причина для огорчений не увлекайтесь своим горем.

СТРЕЛЕЦ – Четверка денариев

Стрельцы преисполнены решимости выиграть, поэтому напоминаете себе об осторожности, хотя на самом деле вам просто недостает сил и умения выиграть. Вы слишком зациклены на чем-то, что на самом деле мешает реализации ваших планов.

КОЗЕРОГ – Пятерка жезлов

Вы должны быть в форме, потому что вам придется подтвердить свое мастерство. Это нормальная ситуация экзамена, испытания, избегать которой не стоит. И тут не важно, идет ли речь о соревновании с конкурентами, о противоборстве двух мнений или о психологическом состязании (конфликте) с близким человеком.

ВОДОЛЕЙ – Король кубков

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю.Не скрывайте эмоций, но постарайтесь показать другому человеку, как сильно вы его любите, какая проблема вас беспокоит или какое дело волнует вас больше всего.

РЫБЫ – Туз денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.