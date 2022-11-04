Гороскоп на 4 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на пятницу, 4 ноября 2022 года, по картам Таро для всех знаков зодиака поможет вам избежать ошибок и не упустить свою удачу.

Овен – Восьмерка Мечей

Вам выпала карта, символизирующая трудности из-за собственных предрассудков. Обнаженность женщины говорит о беззащитности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Она слепо верит в то, что ее убеждения, в том числе религиозные, защитят ее от всех проблем. Она сама заключила себя в этот кокон и сама же выдумывает себе врагов, недоброжелателей, “сглаз” и прочее. И вот мечи, то есть реальный мир, который не вписывается в ее представления, готовы проткнуть этот кокон, чтобы освободить ее. Карта достаточно жесткая.

Телец – Король Жезлов

Сегодня у вас может возникнуть желание контролировать всё, абсолютно всё. На карте изображен Король, который имеет свой план преобразования этого мира. Имеются также все возможности – властные и материальные – для осуществления своего плана. Имеется и харизма, которую он использует для того чтобы заставить людей плясать под его дудку. Единственная проблема может состоять в том, что у других людей может быть совсем иное представление о будущем.

Близнецы – Колесница

Колесница символизирует движение. Этот день может быть очень активным, события могут развиваться очень быстро, и вам в них отведена не последняя роль. Вы будете делать всё, чтобы воплотить свою мечту, чтобы добиться своей цели, чтобы проявиться, вычлениться из общей толпы. Но здесь есть две опасности: во-первых, вы еще не слишком опытны, чтобы управлять большим кораблем, во-вторых, лидерская позиция может стать причиной “звездной болезни”.

Рак – Луна

В своем позитивном аспекте эта карта во многом созвучна натуре Раков. Она символизирует особую сенсорность, способность прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса. Карта говорит о необходимости нахождения баланса между интуитивным знанием и доводами аналитического ума. Часто спонтанное решение оказывается более верным, чем то, которое получено путем долгих размышлений. Собака и волк обозначают противоположные подходы к своим способностям.

Лев – Королева Мечей

Эта Королева – символ стремления к совершенству и независимости. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, но с другой, в своем высшем проявлении это делает вас рабом. Желание быть идеальным заставляет вас быть в постоянном напряжении. Вы боитесь сделать неверный шаг, боитесь показаться некомпетентным или даже дураком, боитесь быть “не в форме”. Согласитесь, это утомительно. Независимость тоже хороша в меру.

Дева – Король Кубков

Обратите внимание на то, что Король, изображенный на карте, находится одновременно и под водой, и над водой. Вода символизирует интуицию, внутреннее знание. Король выносит информацию из этих глубин на поверхность – в реальный мир. Сегодня Таро рекомендуют руководствоваться не столько аналитическим умом, сколько чувством и собственными ощущениями.

Весы – Двойка Жезлов

Вам выпала замечательная карта – достаточно взглянуть на нее, чтобы убедиться в этом. На ней изображена светлая дорога вверх, к прогрессу, к эволюции, к светлому будущему. Но на каком-то этапе оказывается, что путей достижения цели больше, чем один. Сегодня вы можете оказаться в ситуации, когда придется принимать решение, делать важный выбор. Вы полны сил, у вас есть все возможности, но в этот день вы рискуете сделать паузу, остановку, чтобы оценить все “за” и “против”.

Скорпион – Влюбленные

Эта карта имеет несколько “слоев”, но внешний – наиболее очевиден. Он символизирует отношения, в том числе романтические. Сегодня вам представится возможность расширить свое сознание за счет взаимодействия и обмена с другим человеком или людьми. На уровне мыслей, идей, чувств, эмоций. Постарайтесь взглянуть на мир глазами другого человека, и он заиграет перед вами новыми красками. Две обнаженные фигуры также символизируют открытость, откровенность, которую вы можете проявить или которая потребуется от вас.

Стрелец – Семерка Кубков

Вам выпала очень красивая, но и очень непростая карта. Прекрасные кубки символизируют множество идей, планов, мечтаний, которые могут посетить вас сегодня. Вы можете испытать настоящее вдохновение и воодушевление, прилив творческих сил и желаний немедленно осуществить задуманное. В то же время выбор слишком велик – вы рискуете оказаться в ступоре, в бездействии, не решаясь выбрать что-то одно. Еще одно значение карты – иллюзии. Обратите внимание на ее основной цвет – розовый.

Козерог – Рыцарь Жезлов

Сегодня вас ждет очень активный день, но эта активность может быть не очень “качественной”. Карта символизирует спонтанное, импульсивное действие, в каком-то смысле – действие ради действия. В этот день вы рискуете руководствоваться страстями, а не здравым смыслом. Если вы бизнесмен, день может быть связан с рисками для нового проекта.

Водолей – Рыцарь Монет

Сегодня у вас может случиться приступ трудоголизма. Эта карта символизирует не просто стремление к достижению цели, но к немедленной реализации задуманного. Вы будете получать удовольствие от самого процесса работы. Стороннему наблюдателю она может показаться скучной и монотонной, и только вам будет понятен ее истинный вкус.

Рыбы – Королева Жезлов

Эта карта говорит о том, что сегодня вам следует прислушиваться к тому, чего хочет ваша душа, а не ум. Возможно, у вас есть мечта, но холодный рассудок говорит о том, что она недостижима. Он приводит массу аргументов в пользу отказа от этой затеи. И все же не отказывайтесь. Далеко не всё можно просчитать наперед. Если сегодня обстоятельства складываются не в вашу пользу, это не значит, что завтра не возникнут новые возможности.