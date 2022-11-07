Гороскоп на 7 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов обещает Овнам восхищение и неприкрытую лесть, которая весь день будет литься со всех сторон. Не верьте никому, вас будут пытаться обмануть и задобрить, чтобы нанести удар.

Об этом пишет Слова и фразы.

Будьте внимательны и подумайте о том, что результат, который вы получите равен тому, что вы отдадите.

ТЕЛЕЦ – Король Кубков

Будьте внимательны к своим друзьям. Среди них находится тот, кто сделает все, чтобы вам было хорошо и вам следует относиться к нему с трепетом и благодарностью. Постарайтесь понять кто этот человек.

БЛИЗНЕЦЫ – Шестерка Кубков

Вам придется научиться брать ответственность за свои поступки и дела. Хватит бежать от себя и собственных страхов – пришла пора бороться с ними. Не бойтесь неизвестности, за ней вас ожидает только счастье и умиротворение. Вам помогут на этом сложном пути и укажут, куда двигаться дальше.

РАК – Дама Жезлов

Дама Жезлов – карта, обозначающая перемены. Пришла пора кардинально изменить себя и свое отношение к миру. Будьте открытыми к новой информации и не давайте себе возможности лениться. Вам необходима полная перезагрузка.

ЛЕВ – Восьмерка Кубков

Ловите миг удачи, иначе он ускользнет. Вы на верном пути и вам следует держаться его. Не думайте о том, что что-то может остановить вас, а только смело двигайтесь вперед. Вам необходимо точно решить для себя, что именно вы хотите получить в конце своего пути и тогда перед вами откроются все двери.

ДЕВА – Шестерка Денариев

Несмотря на то, что вы переживаете сложные времена 5 ноября вы получите заслуженную порцию радости. Этот день будет легким и принесет вам множество позитивных моментов. Вам необходимо быть внимательными к деталям и поговорить с близким другом, которому нужна ваша помощь.

ВЕСЫ – Пятерка Денариев

Гороскоп по картам Таро на 6 ноября советует этому знаку Зодиака вести себя тихо и спокойно. Не встревайте в конфликты и не пытайтесь прыгнуть выше своей головы. Ваша самодостаточность может сыграть не на вашу пользу, поэтому вам нужно быть немного вежливей.

СКОРПИОН – Верховная Жрица

Карта подразумевает для представителей этого знака Зодиака долгожданную награду за старания. Вы смело шли наперекор всем обстоятельствам, и наконец дошли до заветной цели. Осталось только протянуть руку и схватить свой приз. Гороскоп говорит, что награда от судьбы будет именно такой, которую вы ожидали.

СТРЕЛЕЦ – Тройка Кубков

Стрельцам следует научиться чувствовать себя комфортно в одиночестве. Вам нужно концентрировать мысли только на позитиве и не думать о плохом. Негативные мысли заставляют вас грустить и толкают на необдуманные поступки.

КОЗЕРОГ – Двойка Мечей

Двойка Мечей символизирует вашу усталость от всего, что вас окружает. Постарайтесь отдохнуть и найти в себе силы для новых свершений. Подумайте о том, что ждет вас впереди и решите нужно ли вам это.

ВОДОЛЕЙ – Четверка Кубков

Воскресенье 6 ноября года принесет Водолеям радостную новость. Гороскоп по картам Таро обещает этому знаку насыщенный на приключения день. Помните о том, что от ваших решений зависит не только ваша жизнь, поэтому будьте внимательны к своему окружению.

РЫБЫ – Суд

Гороскоп на 6 ноября по картам Таро подготовил для Рыб интересный день, результатом которого может стать выгодная сделка. Внимательно следите за своими партнерами, они готовят что-то масштабное против вас и если вы заметите это, то перекрутите ситуацию на свою сторону и останетесь в плюсе.