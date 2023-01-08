Гороскоп на 8 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Отшельник

Сегодня вам захочется остаться одному. Сбежать от шумной компании – это то, о чем вы постоянно думаете в последнее время.

Об этом пишет Слова и фразы.

Задумайтесь о путешествии в одиночестве или с очень близким человеком. В таком случае вы сможете получить ответ на вопрос, который волнует вас.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Тельцам гороскоп по картам Таро на воскресенье обещает столкнуться с понятиями честности и долга. Вы знаете, какими истинами должны руководствоваться и идете по намеченному пути. Таро рекомендуют не изменять себе и оставаться на стороне света. Никогда не забывайте о тех, кто в последнее время сделал для вас что-то важное.

БЛИЗНЕЦЫ – Семерка Кубков

Семерка Кубков говорит о возможности иллюзии и даже обмана в этот день. Но кто будет обманывать вас, или кого будете обманывать вы – неизвестно. Есть шанс что, убедив себя в какой то истине или правильности идеи, вы будете лукавить с самим собой. Лучше сразу принять пусть и болезненную, но правду.

РАК – Пятерка Жезлов

Эта карта говорит об определенной битве или борьбе. В состязании, в которое вы ввязались, вам очень повезло. Раки не одни – гороскоп на сегодня говорит, что у них есть поддержка, команда, которая никогда не бросит на произвол судьбы. И именно сплоченная работа всех участников поможет вам победить. Если же кто-то подкачает – сулит проигрыш.

ЛЕВ – Туз Денариев

Туз Денариев показывает шансы, скрытые в нас самих. Кажется, в вас множество нераскрытых талантов, которые в будущем могут помочь вам получить прибыль. Гороскоп на завтра отмечает, что если вы давно хотели на что-то поднакопить, именно сегодня вы сможете придумать пути.

ДЕВА – Императрица

Эта карта несет в себе силу природы, беспрерывно порождающей новую жизнь. Гороскоп на завтра советует: вам нужно накопить сил, а для этого – отдохнуть в лесу или у воды, пока еще тепло. Именно природа поможет вам насытится энергией и найти новые идеи и пути построения отношений.

ВЕСЫ – Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов – карта финансового успеха, крупного и часто неожиданного выигрыша. Кажется, сегодня вам подкинут хорошенькую сумму со стороны родственники, о которых вы уже давно успели позабыть. Может быть так они откупятся за предыдущих десять дней рождений, на которых их не было. Как вариант – лотерея.

СКОРПИОН – Девятка Денариев

Гороскоп по картам Таро на сегодня утверждает, что вас ждет победа. Девятка Денариев – это карта успеха, славы и “всенародного признания”, а отсюда и радости, удовлетворения. Сегодня вы будете звездой среди всех коллег. Да, вы хорошо поработали накануне и теперь принимаете заслуженные лавры.

СТРЕЛЕЦ – Тройка Мечей

Эта карта — значит выбор, сделанный вопреки чувству. Ваши чувства подавлены вашим разумом. Каждый сам для себя определяет, чем в первую очередь руководствоваться – сердцем или головой, гороскоп говорит, что лучше сегодня сдержаться.

КОЗЕРОГ – Десять Мечей

Десятка Мечей олицетворяет завершение, конец чего-то, размежевание. Карта знаменует горькое расставание с кем-либо или чем-либо. Ваши былые убеждения сегодня разобьются в крах. Вам будет казаться, что вся реальность на самом деле не такая, как была раньше. Помните, все в этой жизни не вечно, как и мы сами, поэтому не берите близко к сердцу.

ВОДОЛЕЙ – Восьмерка Мечей

Гороскоп по картам Таро показывает, что мы сами подавляем какую-то часть своей личности. В вашем случае кажется вам надо уже отпустить себя. Хотя большой выброс эмоций может навредить другим, но сдерживание приведет к еще худшим последствиям. Поэтому, остается пытаться придерживаться меры.

РЫБЫ – Король Денариев

Эта карта олицетворяет наше стремление обладать собственностью, быть уверенным в завтрашнем дне и в реальных ценностях, быть в ладу с окружающей действительностью. Главное помните, что собственность – вещи, а не люди. Действуйте уверенно, но осторожно, и тогда сможете достичь давно поставленной цели.