Гороскоп на 9 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

А вот Рыбам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

Овен – Дама Денариев

У Овнов 9 июня будет насыщенной только первая половина дня – придется решать ряд важных вопросов, а после обеда появится шанс перевести дух.

Телец – Башня

Тельцы, 9 июня вы можете сорвать крупный куш. И не важно, какая это будет сфера – работа, дом, финансы или личная жизнь. Главное, что день позитивный.

Близнецы – Паж Кубков

9 июня Близнецам стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Рак – Звезда

Раки, отдохните 9 июня. Если есть возможность – отключите телефон и не садитесь за ноутбук, вы слишком много времени проводите в гаджетах, забывая о реальной жизни.

Лев – Верховная Жрица

Львам нужно быть осторожными 9 июня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.

Дева – Мир

Карты Таро предсказывают Девам отличный и насыщенный день. События в личной жизни окажутся знаковыми, поэтому не пропустите их.

Весы – Отшельник

Весам 9 июня стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Скорпион – Колесница

Скорпионам 9 июня понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но вас ожидает и награда: романтический вечер или же свидание.

Стрелец – Четверка Жезлов

Карты Таро советуют Стрельцам 9 июня не избегать встреч с новыми людьми. Есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Козерог – Солнце

Козерогам 9 июня стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Водолей – Воздержание

Водолеев 9 июня ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Рыбы – Правосудие

Рыбам 9 июня стоит постараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения – решайте их сразу.