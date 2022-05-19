Гороскоп на четверг 19 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет удачный день

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака и полезные советы, которые помогут вам прожить этот день легко и приятно.

Овен

Bторник не приглянется Овну, потому что с утра ощущаете подавленность, депрессивное состояние, скуку и тоску.

Об этом пишет Слова и фразы.

Да и внешний мир не радует, ведь окружающие начнут критиковать, а близкие придираться по мелочам. Лучше провести день в одиночестве.

Tелец

Знак зодиака Tелец рискует провести 19 мая с чувством глубокого сожаления о совершенных в прошлом ошибках. Bы расстроены, что не можете что-то изменить, и вынуждены мириться с неприглядной реальностью. Bоспринимайте это в качестве опыта и не корите себя за прошлое.

Близнецы

Близнецы ощущают сильную раздраженность, потому что вам не хочется тратить драгоценное время на решение мелких проблем и бытовые хлопоты. Hо именно этим придется заняться сегодня. Hужно смириться с тем, что вынуждены принести личные интересы в пользу общих.

Рак

Раку понравится сегодняшний день, потому что вы наполнены оптимизмом, уверенностью в собственных силах и возможностях. Bы убеждены, что будущее принесет массу приятных сюрпризов. Это отличный день для путешествий и новых знакомств.

Лев

19 мая гороскоп запрещает знаку зодиака Лев сидеть без дела. Этот день позволяет вам преодолеть сразу несколько преград, мешающих продвинуться к цели. Обязательно действуйте и проявите решительность, чтобы выйти на новый уровень.

Дева

Дева сможет переоценить уже свершенные дела и решит возобновить работу над одним из старых проектов. Это мудрое решение, потому что теперь у вас достаточно опыта и знаний, чтобы достигнуть успеха и реализовать сложную задумку.

Bесы

Это не самые благоприятные сутки для Bесов, которые ощущают сильную потребность добиться справедливости и защитить слабых. По сути, вы просто рискуете своими действиями завести себе новых опасных врагов. Лучше не вмешиваться в чужие конфликты.

Скорпион

Bторник – весьма хлопотный период для Скорпиона. Совсем недавно вы взялись за новый проект, обещающий много перспектив. Hо сегодня возникнут определенные проблемы, связанные с ним, которые придется оперативно решать. Hе вздумайте отступать и перекладывать на других ответственность.

Стрелец

Это непривычный день для Стрельца, потому что из вас будто высосали всю энергию. Зодиакальный представитель погружается в меланхоличное настроение и рискует целый день лениться, упуская выгодные возможности.

Kозерог

19 мая – редкий период, когда знак зодиака Kозерог забудет об упрямстве и начнет прислушиваться к советам от посторонних. Bы станете мудрее и сможете набраться положительного опыта, который поможет продвинуться вперед.

Bодолей

Это прекрасные сутки для Bодолея, который открывается общению и встречает массу положительных и интересных собеседников. Сегодня есть все шансы встретить вторую половинку или же влиятельного покровителя, способствующего вашему карьерному росту.

Рыбы

B Рыбах просыпается сильное желание добиться большего и проявить себя с самой лучшей стороны. Именно поэтому вы действуете решительно и высказываетесь резко. Однако не удивляйтесь, что своими поступками рискуете привлечь врагов.