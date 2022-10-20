Гороскоп на четверг 20 октября для всех знаков Зодиака: день важных решений и судьбоносных встреч

Овен

Вполне вероятно, что сегодня откроются новые источники заработка или появится возможность сменить сферу профессиональной деятельности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вы сможете найти правильное решение, если не примете во внимание советы родственников и друзей – все решайте сами. Во второй половине дня возможен конфликт, который разрешится в вашу пользу, если вы успеете сориентироваться и сменить тактику поведения.

Телец

Сегодня полезны общение в коллективе, групповые мероприятия. Благоприятный день для воплощения замыслов, веселья. Нельзя проявлять тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Близнецы

Возможно, вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым будет сложно.

Рак

День благоприятен для деловых контактов или эмоциональных привязанностей. Вероятно известие или событие, которое заставит серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Новые знакомства могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансового успеха.

Лев

Вероятны премии, денежные призы и подарки, некоторые Львы получат наследство. Можно смело менять место работы. Не исключено, что на горизонте появится человек, который был вам дорог в прошлом.

Дева

Вы на берегу финансового потока, который позволит решить важные жизненные задачи. Стоит лишь сделать шаг — и удача вас не оставит. Старайтесь продумать и спланировать свое будущее хотя бы на год вперед.

Весы

В делах вам все еще сопутствует удача — но важно не ломиться напролом, а просто быть готовыми к позитивным переменам. И не ждите манны небесной: все, что у вас есть и будет, дается только трудом.

Скорпион

Вероятно, вы получите неожиданное известие, которое может осложнить взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Вы способны завоевать самые неприступные вершины и достичь невероятных успехов, однако не торопите события и не беритесь за то, чего не сможете сделать. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Стрелец

Благоприятный день. Вероятны неожиданное получение прибыли, находка ценной вещи или выигрыш. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, долгосрочного планирования.

Козерог

Активный, творческий день. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях. Полезны групповые занятия, общение с друзьями. Вероятно, свежие идеи и мысли откроют перед вами дополнительные источники заработка. Новое знакомство обещает оказать благоприятное влияние на дальнейшую деятельность.

Водолей

День связан с усвоением космической энергии. Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Вероятно, различные дела и мелкие проблемы заставят приложить значительные усилия, однако скорее всего не принесут желаемых результатов. Избегайте скопления народа – вас могут захватить эмоции и общее настроение толпы. Девиз дня – немногословность, сторонний взгляд и умение анализировать события.

Рыбы

Усиливаются дар предвидения и интуиция. В выражении чувств следует проявить осмотрительность, даже некоторую жесткость – это позволит вам лучше разглядеть предмет своего внимания. Сон накануне – вещий на месяц. Булавки, иглы, осколки стекла во сне – к обидным шуткам или разочарованию.