Гороскоп на четверг 22 декабря: отличный день для решения проблем

Овен

Положение планет способствует получению и распространению информации. Повысится потребность в широком общении, контактах с общественностью, средствами связи и коммуникации. Не следует сидеть на месте, тогда у вас появится масса знакомств и нужной информации.

Об этой пишет Слова и фразы.

Телец

Положение планет указывает на опасность паники и даже истерии. У многих Тельцов вероятна вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдерживать себя в такие моменты.

Близнецы

У Близнецов появится большое количество заманчивых шансов. Многие начнут новое дело, будут путешествовать, обретут поклонников и друзей. У них будет масса впечатлений и увлечений. Им даже будут прощаться невероятно сумасбродные выходки. И тем не менее, для вас важнее всего вовремя остановиться, чтобы не перешагнуть черту дозволенного.

Рак

Консерватизм и энергетический застой Раков может привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям. Необходимо всю свою энергию направить в созидательное русло, контролируя и просчитывая каждый шаг.

Лев

Многим сегодня придется распутывать проблемы прошлого, просить прощения у тех, кого обидели, исправлять ошибки, чинить поломки – «латать дыры». Простите тех, кто вас обидел. Быть может, и вам долги простят.

Дева

Не исключено, что сегодня Девы столкнутся и с откровенной завистью, и с тайными помехами. Преодолевая все эти препятствия, они растеряют много сил, но мало чего добьются. Проявите свою прирожденную практичность в делах. В лучшем случае вас ждет большой успех, накопление богатства, в худшем – борьба с недоброжелателями.

Весы

Данный день – это период закладки событий на будущее. Весы окажутся в родной стихии. Прилив энергии и оптимизм не даст вам сидеть на месте. Благоприятны деловые контакты. Вам удастся реализовать свои идеи и заработать деньги, если вы будете осторожными в выборе партнеров.

Скорпион

Положение планет неблагоприятно для женщин-Скорпионов. Вероятны холодность и безразличие к недостаткам партнера и даже его лжи. В этот день опасны безразличие и лень. Они чреваты ранним старением, появлением морщин, облысением. Преодоление апатии вознаградится энергетическим всплеском, возможностью изменить жизнь к лучшему.

Стрелец

Стрельцы будут сегодня очень мнительны в отношении своего здоровья. Они склонны замыкаться на своих болезнях, долго размышлять о них, часто впадая в ипохондрию. Информируйте врача о своих недомоганиях, не занимайтесь самолечением.

Козерог

При негативных астрологических аспектах усиливаются раздражительность, обидчивость, повышается вероятность простудных заболеваний. Нужно помнить, что основная причина всех наших болезней – стрессы и неустойчивость нервной системы. Отличный заряд бодрости принесут любые физические нагрузки.

Водолей

Не исключено, что сегодня Водолеям придется больше времени посвящать другим людям и деловым партнерам, детям, родителям и их проблемам. Успех ждет в семье, общих делах, коллективных мероприятиях. В качестве партнера вам нужно выбрать себе такого человека, у которого схожие с вами интересы.

Рыбы

Этот день символизирует перемены. Рыбы могут получить предложение руки и сердца, поменять дом и работу, есть шанс создать прочную семью. Некоторые Рыбы относятся к браку, как в своего рода возможности повзрослеть и освободиться от родительской опеки. Поймите, что женитьба – не самоцель. Вы должны обрести свою «вторую половину», как бы это банально ни звучало.