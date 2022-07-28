Гороскоп на четверг 28 июля для всех знаков Зодиака: день исполнения желаний

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака помогут вам прожить этот день максимально эффективно и позитивно, не упустив возможности воплотить свои цели и мечты.

Овен

День благоприятный для общения в тесном семейном кругу.

Об этом пишет Слова и фразы.

Возможны приятные неожиданности, пополнение семейства, приемы родственников, маленькие семейные праздники. В скором будущем вероятны сложная финансовая ситуация и усиление негативных тенденций в вашей жизни.

Телец

Запланированная на сегодня поездка будет успешной. Вы сможете реализовать прирожденные способности к целительству. Возможно, к вам обратятся за помощью и советом в трудных личных проблемах. В этот день особенно необходимы гармоничные отношения в семье, отказ от алкогольных напитков.

Близнецы

День постижения вечных истин, благоприятный для получения сокровенных знаний, медитации, молитв. Рекомендуется чтение духовной литературы, оказание помощи нуждающимся. Вашего внимания потребуют родственники – возможно заболевание. Не забывайте и о собственном здоровье.

Рак

Неплохой день для занятий спортом, физических нагрузок. Во второй половине дня будьте готовы к серьезным проблемам, которые потребуют от вас пожертвовать своими интересами. Нельзя проявлять консервативность, высокомерие. От вас ждут выражения любви.

Лев

Возможно, что и сегодня вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты вы сами. Не будьте категоричными и непримиримыми. Общение с детьми принесет вам огромное удовольствие и позволит отвлечься от тяжелых мыслей.

Дева

Этот день будет отмечен ощущением радости, успокоения. Вы можете почувствовать удивительную легкость и свободу. Результаты всех намеченных встреч окажутся впоследствии спасательным якорем. Вероятно, они принесут улучшение финансового положения.

Весы

Благоприятный день для представителей творческих профессий. Возможно, вам удастся сотворить нечто выдающееся, самореализоваться. Этот день благоприятствует открытиям и изобретениям. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми.

Скорпион

Не исключено, что вам удастся возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких или старых знакомых. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу.

Стрелец

Постарайтесь найти возможность для загородных прогулок в обществе близких друзей или членов семьи. Рекомендуется выполнение комплекса дыхательных и физических упражнений на свежем воздухе. Однако будьте осторожны – велика вероятность простудных заболеваний, которые чреваты осложнениями.

Козерог

День связан с обострением чувств, интуиции, дара пророчества. Вы без труда сможете отделить зерна от плевел. Если вы хотите обрести мир и покой, то постарайтесь уединиться. Займитесь любимым делом, для которого вы так долго не могли найти время. Полезно чтение высокохудожественной или духовной литературы, прослушивание классической музыки. Вероятны вещие сны, которые сбудутся в скором времени.

Водолей

Ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям – от благодушия и уступчивости до раздражительности и агрессивности. Ваши желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления. Это приведет вас в состояние борьбы с ветряными мельницами. Настроение и самочувствие могут сильно ухудшиться. Рекомендуется переосмысление действительности.

Рыбы

Звезды предлагают умерить стремление к риску, опасностям и экстравагантным поступкам – вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними людьми (например, с соседями), которые закончатся не в вашу пользу. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головная боль, инфекционные заболевания.