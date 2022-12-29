Гороскоп на четверг 29 декабря для всех знаков Зодиака: день неожиданных встреч

Овен

Хороший день для начала новых дел, завершения работы, ремонта или благоустройства квартиры. Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Прислушивайтесь к советам друзей.

Об этом пишет Слова и фразы.

Их суждения будут верными, своевременными и точными. Сон исполнится, если неоднократно снился раньше.

Телец

Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Полезно находиться около воды, принять ванну, сходить в баню.

Близнецы

Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Звезды советуют время от времени сдерживать свои эмоции: холодный разум – лучший советчик во всех кризисных ситуациях. Если не потеряете решительности в действиях, не пойдете на поводу тщеславия и гордыни, вероятно, достигнете желаемых результатов. Не поддавайтесь на провокации.

Рак

Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя.

Лев

Сегодня ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Повезет и в любви, только не стремитесь главенствовать. Во всех начинаниях лучше придерживайтесь золотой середины. Вероятно, именно сегодня вам посчастливится решить проблемы личной жизни, удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Дева

Звезды обещают вам на сегодня множество хозяйственных дел. На семейном небосклоне новых туч не предвидится. Займитесь накопившимися делами, обратите внимание на состояние бюджета: вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее. Вероятно, представительницы прекрасного пола получат ценный подарок от мужа или близкого друга.

Весы

День благоприятен для начала новых дел. Сегодня вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастают сексуальная энергия, личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении с друзьями. Пусть вас это не тревожит – все наладится. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс – и все станет на свои места. Вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может неожиданно возникнуть и в личной жизни.

Скорпион

День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволят вам проявить свои таланты, принесут положительные эмоции. Однако во второй половине дня вероятны домашние хлопоты или неприятное известие, которые потребуют решительных действий.

Стрелец

Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. В целом же день неблагоприятный для контактов и деловых переговоров. Резкие смены настроения, дурное расположение духа не позволят достичь какого-либо результата. Обратите внимание на приметы.

Козерог

Общение в шумной компании, застолье или прием гостей могут привести к страданиям или конфликтам с близким человеком. Рекомендуется уединение, сосредоточенность, погруженность в себя. Заниматься можно только самыми неотложными бытовыми проблемами. По возможности отложите дела на другой день, посвятите день семье, походу в лес, чтению. Сны справедливы, следует ожидать исполнения.

Водолей

Возможно новое знакомство, которое со временем перерастет в серьезные отношения. Вероятно хорошее известие, которое откроет новые горизонты. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание, беспричинную тоску. Не рекомендуется употребление спиртных напитков.

Рыбы

Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Прекрасный день для начала новых дел, для привлечения к своим проектам единомышленников, для общения. Следует конструктивно использовать избыток жизненных сил. Вероятность значительного прорыва в делах очень велика.