Гороскоп на четверг 8 сентября: день щедрых подарков судьбы

Овен

Будут удачными любые покупки, любые финансовые вложения, участие в интересном проекте. Благоприятен творческий подход.

Об этом пишет Слова и фразы.

Бизнесмены могут провести удачные переговоры, особенно касающиеся внешней торговли. Возможна помощь со стороны женщин.

Телец

Вы будете полны энергии и планов, но постоянно будете натыкаться на проблемы и препятствия. Но даже это вас не остановит. Тем не менее, не пытайтесь пробить головой стену. Сегодняшние препятствия пойдут вам лишь на пользу.

Близнецы

Отличное время для начала путешествия и крупных торговых операций. Ваша деловитость и ответственность не останется незамеченной, возможна прибавка жалования или повышение по службе. У бизнесменов есть шанс умножить свое состояние.

Рак

Великолепный день для ухода за собой, но парикмахерскую лучше посетить во второй половине дня, чтобы волосы не болели. Установите добрые отношение с коллегами. Не держите камня за пазухой, но и не раскрывайтесь полностью. Не стоит усердствовать, сегодня хороша размеренность.

Лев

Не противопоставляйте себя другим членам семьи, особенно своим супругам. Посвятите себя делам, у вас все получится. Постарайтесь договориться мирно, тем более что вы сегодня будете особенно красноречивы и убедительны. Можно рассчитывать на подарок.

Дева

Отношения с противоположным полом будут складываться наилучшим образом. Лучшее время для объяснения в любви и предложения руки и сердца. В делах и бизнесе все будет складываться удачно.

Весы

Ваше красноречие и коммуникабельность, умение находить общий язык сегодня вам может очень пригодиться. Удачный день для коммерсантов всех мастей, для перевозок, для установления нужных контактов.

Скорпион

Сегодня у вас есть возможность найти достойного партнера для перспективного сотрудничества в бизнесе. Это время для подписания договоров и контрактов, в том числе и с зарубежными партнерами. Не проявляйте резкости или агрессивности, пытаясь настоять на своем.

Стрелец

Не стоит обострять отношения, особенно с деловыми партнерами. День реализации кармических закладок, поэтому принимайте как данное все проблемы, которые возникнут. Главное — сделать правильные выводы из ситуации. Зато хорошие дела будут вознаграждены.

Козерог

Возможен хороший доход, успех в финансовой или биржевой операции. Ваше трудолюбие сегодня будет оценено по заслугам. День хорош для приема гостей и похода в гости, для участия в банкете.

Водолей

Пытаясь быстро решить возникшие проблемы, не забывайте, что есть обстоятельства, которые выше вас. Не пытайтесь пробить стену. Сегодня вам поможет открыть любую дверь мягкость и вежливость.

Рыбы

Благоприятный в финансовом плане день для Рыб. Возможны доходы от товаров, созданных вручную. В этот день хорошо решать вопросы безопасности жилища, устанавливать сигнализацию. Денежные операции будут удачны.