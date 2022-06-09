Гороскоп на четверг 9 июня: большая удача и новое знакомство

Гороскоп на 9.06.2022 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Овен

Не принимайте никаких важных решений в коммерческих вопросах, так как влияние планет на вашу жизнь приведет к финансовому краху.

Об этом пишет Слова и фразы.

Существует возможность некоторого перемещения вниз по служебной лестнице. Во второй половине дня вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание.

Телец

Успех в разных деловых операциях может оказаться сомнительным, коммерческие сделки не принесут прибыли или прибыль не оправдает затраченных усилий. Возможны внезапные и не совсем оправданные расходы или потери, поэтому будьте осторожны в обращении с финансами.

Близнецы

Усиливаются аура и способность влиять на окружающих. Вероятно, некоторые неудачи последнего времени изрядно потрепали вам нервы. Проявите терпение и выдержку: скоро задуманное можно будет воплотить в жизнь. Успехи в личной жизни сегодня весьма сомнительны.

Рак

Вероятно, перед вами откроются широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности или роста в карьере, творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Лев

Сложный период. Нерешенные проблемы в отношениях с близким человеком потребуют много времени и сил. Звезды советуют не экспериментировать – действуйте только проверенными способами. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья.

Дева

День проходит под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. Благоприятный день для торговых сделок и рискованных мероприятий. Рассчитывайте на друзей и влиятельных покровителей – умение убеждать союзников в своей правоте приведет к успеху.

Весы

Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение. Избегайте любовных приключений: вас ждет обман или разочарование. Хороший день для творчества, философских размышлений, духовных исканий.

Скорпион

Женщинам-Скопионам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин-Скорпионов звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.

Стрелец

Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что ваши предусмотрительность и интуиция помогут разрешить возникшие противоречия.

Козерог

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности – ваше стремление к успеху любой ценой в сочетании с негативным отношением к любым формам панибратства могут создать проблемы в общении с руководством.

Водолей

Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Иллюзорность и нереальность планов по не зависящим от вас причинам может привести к напрасным усилиям или финансовым потерям.

Рыбы

Хорошая новость или выгодное предложение принесут значительную прибыль. Не исключено, что представительницы прекрасного пола получат подарок от мужа или близкого друга. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук.