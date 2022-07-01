Гороскоп на июль для всех знаков Зодиака: как уберечься от неприятностей

Эксперты рассказали о том, как нам с вами следует себя вести, чтобы не отпугнуть удачу.

Овен

Овнам в июле важно обратить внимание на свои собственные достижения. Ждать похвалы со стороны окружающих не стоит, потому что дождаться ее, скорее всего, не удастся. В этот период будет очень много завистников, которые ни при каких обстоятельствах не сделают Овнам комплимента и не скажут доброго слова. Астрологи рекомендуют представителям данного Знака хвалить себя самостоятельно, ведь это очень благотворно сказывается на энергетике. Начинается время, когда нужно максимально оперативно реагировать на любые неурядицы, встречаемые на пути.

Телец

В первой половине июля, к сожалению, звезды с планетами поспособствуют обострению самых худших черт характера Тельцов. 19 июля Меркурий вновь станет благоприятно воздействовать на всех нас, что поможет Тельцам доказать себе и всем окружающим, что им можно доверять. Во второй половине июля можно попробовать сделать что-то значимое. Чего точно стоит опасаться, так это бездействия. Если ошибка уже допущена, это не повод переживать. В таком случае важно как можно быстрее извлечь важные уроки и продолжить двигаться дальше.

Близнецы

Близнецы — это главные зодиакальные сангвиники. В июле им будет намного сложнее общаться с людьми, но не потому, что они растеряют все свои коммуникационные навыки, а потому, что среди людей гораздо меньше будет приветливых и добрых личностей из-за Нептуна. Первая половина месяца из-за отрицательно настроенного Меркурия может стать временем метаний и тревог. Это никак не исправить. Нужно просто пережить этот период и всё. Близнецам нужно помнить о том, что они сами выбирают свой путь и не зависят от других людей.

Рак

Ракам срочно нужно вспомнить обо всех дырах, через которые может утекать их жизненная энергия и силы. Нужно экономить свою энергетику, не растрачивая её на всякие бесполезные дела. Если вдруг что-то пойдет не так, не стоит гневить судьбу. Если ругать её за то, что происходит сейчас, это может поставить крест на будущих победах Раков. Тем не менее, ночные светила помогут этим людям отделить важное от напускного, расставить правильно приоритеты в жизни. Вторая половина июля — идеальное время для получения новых знаний и навыков.

Лев

Львам предстоит месяц работы над собой, формирования правильных черт характера, привлекающих счастье. Нужно меняться, подстраиваться под сформированную реальность. Полезным будет романтический отдых, отпуск на море, на природе. В июле лучше не переутомляться на работе. Даже если очень много дел и задач, лучше не задерживаться на рабочем месте. Ни к чему хорошему это точно не приведет, зато Львы могут перегореть. Некоторые успехи будут ждать одиноких Львов в любви, но тут важно помнить, что удача не улыбается дважды.

Дева

Девам в июле астрологи советуют реже контактировать с неприятными людьми. Эксперты отмечают, что на фоне негативного настроения Меркурия и Марса Девы могут внезапно утратить интерес к любимому делу, к увлечению или работе. Это будет временно, так что стоит просто перетерпеть этот период. То же самое возможно и в любви. В голову к Девам может забраться ложное ощущение того, что они хотят закончить отношения.

Весы

Весам стоит как можно чаще пользоваться камнями-проводниками энергетики. Потоки Вселенной будут ослабленными, поэтому важно держать рядом с собой эти талисманы. Не стоит в июле говорить о своих планах окружающим людям. Рассуждая о них во всеуслышание, Весы рискуют поставить под удар достижение целей и обретение мечты. Высока вероятность того, что в начале месяца этих людей одолеет внутреннее беспокойство. Оно будет беспочвенным, поэтому его можно проигнорировать. Не нужно переживать по пустякам.

Скорпион

Скорпионов ждет масса мелких неприятностей в этом месяце, однако, они всегда могут научиться противостоять им. Астрологи сообщают, что в июле Скорпионам стоит попробовать найти баланс между работой и отдыхом. Переутомления будут очень негативно сказываться на настроении и удачи, поэтому нужно почаще релаксировать, поменьше задерживаться на работе и почаще уделять время любимым увлечениям. В новых начинаниях нужна инициатива, ведь под лежачий камень вода точно не потечет.

Стрелец

Стрельцы, входящие в число самых мудрых Знаков Зодиака, смогут очень легко преодолеть разного рода препятствия, которые им уготованы в июле. Возможно, что эти люди окажутся в середине лета на распутье — им придется выбирать дальнейший путь развития в жизни. Они могут столкнуться с дилеммами. Если они продолжат безоговорочно слушать интуицию, то проиграют. Сейчас важно обращаться почаще за помощью к собственному опыту. Также астрологи советуют как можно реже делиться планами с посторонними. Это может стать для них критической ошибкой.

Козерог

Козерогам нужно начать взаимодействовать с людьми — звездам это точно понравится. Пришло время побороть страх перед общением и новыми знакомствами. Возможно, нужно делегировать какие-то важные обязанности, чтобы освободить побольше времени для других дел и забот, а также достичь целей быстрее. В июле исполнить желания получится ближе к концу месяца. Ускорить этот процесс Козерогам поможет свиток желаний. Еще представителям данного Знака стоит бороться со слабостью, не поддаваясь искушениям.

Водолей

Водолеям нужно помнить о том, что слова — это главная движущая сила счастья, либо её главный враг. Не будет лишней и настойчивость. Если Водолеи что-то начнут делать, то лучше не отказываться от этого. Любые сомнения и беспочвенный скептицизм — это сильнейший психологический якорь, который будет тянуть их вниз и не давать развиваться привычными темпами. Тем не менее, лучше держаться знакомых берегов. Риски и авантюры сейчас точно будут лишними.

Рыбы

Ночные светила помогут Рыбам побороть их самые главные уязвимые точки. Это будет не самый благоприятный месяц в году, но в сравнении с другими Знакам Рыб точно можно считать удачливыми людьми. Это время, в которое важно действовать и не сбавлять обороты. Астрологи отмечают, что многие люди этого Знака смогут увидеть сложившуюся в их жизни картину целиком. Рыбам больше не нужно будет задавать вопросы, потому что они получат ответы на многие из них. Это их успокоит, даст мотивацию, укрепит силу воли.